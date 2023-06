Verstappen-győzelem és Mercedes-ünnep Spanyolországban

Részben a meglepetések időmérője a spanyolországi. Természetesen nem Max Verstappen (Red Bull) pole pozíciójára utalunk, hiszen a szombati már a negyedik volt neki az idényben, de mögötte nagy volt a káosz. Carlos Sainz (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Alpine) foglalta el a címvédő mögötti pozíciókat, de Fernando Alonsónak (Aston Martin) a 9., Sergio Péreznek (Red Bull) a 11., Charles Leclerc-nek (Ferrari) pedig csak a 19. rajthely jutott.

Max Verstappen Spanyolországban is tarolt Fotó: EPA/Enric Fontcuberta

Sainz az indulás után keményen támadta Verstappent, de a holland megőrizte a vezető helyét. Norris eltalálta Hamiltont, előbbi harmadik helyének ezzel lőttek, megjárta a bokszot, és visszaesett a mezőny végére. A két Aston Martin remekelt, Stroll az ötödikről előreugrott a harmadik helyre, Alonso pedig a kilencedikről a hatodikra.

Verstappen játszi könnyedséggel leszakította magáról az üldözőket, Hamilton a 8. körben levadászta Strollt. A tizenkettedik körre Pérez felzárkózott a 8. helyre, Leclerc pedig már a tizedik helyen haladt nem sokkal az első kerékcseréje előtt.

Az élmezőnyből először a lágy keveréken rajtolt Sainz cserélt a 16. körben, a közvetlen riválisai, Verstappen és a Mercedesek viszont kivártak. Hamilton a 25. körben kapott új gumikat, Russell a következőben, mindketten Sainz mögé jöttek vissza. Verstappen a 27. körben hajtott ki a bokszba, tíz másodperc előnnyel vezetett Hamilton előtt, aki időközben megelőzte, majd gyorsan le is hagyta Sainzt. Idővel pedig Russell is megtette ugyanezt a hazai kedvenccel, így a 36. körben Verstappen, Hamilton, Russell, Sainz, Pérez, Alonso, Csou Kuan-jü (Alfa Romeo), Oscar Piastri (McLaren), Pierre Gasly (Alpine), Leclerc volt az első tíz sorrendje.

Csendben csordogált tovább a futam, lezajlottak a második kerékcserék is. A beharangozott eső nem érkezett meg, így Verstappen magabiztosan haladt előre pályafutása negyvenedik futamgyőzelme felé. Sainz azt már a Spanyol Nagydíj előtt is megállapította, hogy Verstappennel nem lesz képes felvenni a versenyt, de dobogós helyezésben reménykedhetett. Ehelyett a második helyről rajtolva folyamatosan hátrafelé haladt – a két Mercedest követően Pérez is könnyedén átugrotta.

Verstappen 24 másodperces előnnyel ért célba az idei második dobogós helyezését besöprő Hamilton előtt, míg Russellnek jutott a harmadik hely. Rajtuk kívül Pérez, Sainz, Stroll, Alonso, Ocon, Csou és Gasly szerzett pontot.

Folytatás két hét múlva Kanadában.

Végeredmény, Spanyol Nagydíj, Barcelona (66 kör, 307,236 km, a pontszerzők):

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:27:57.940 óra

2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 24.090 másodperc hátrány

3. George Russell (brit, Mercedes) 32.389 mp h.

4. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 35.812 mp h.

5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 45.698 mp h.

6. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:03.320 perc h.

7. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:04.127 p h.

8. Esteban Ocon (francia, Alpine) 1:09.242 p h.

9. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 1:11.878 p h.

10. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1:13.530 p h.

leggyorsabb kör: 1:16.330 perc, Verstappen (61. kör)



A vb-pontversenyek állása 7 futam után (még 15 van hátra): versenyzők:

1. Verstappen 170 pont

2. Pérez 117

3. Alonso 99

4. Hamilton 87

5. Russell 65

6. Sainz 58

7. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 42

8. Stroll 35

9. Ocon 25

10. Gasly 15

11. Lando Norris (brit, McLaren) 12

12. Nico Hülkenberg (német, Haas) 6

13. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 5

14. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 4

15. Csou 4

16. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 2

17. Kevin Magnussen (dán, Haas) 2

18. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1 csapatok:

1. Red Bull 287 pont

2. Mercedes 152

3. Aston Martin 134

4. Ferrari 100

5. Alpine 40

6. McLaren 17

7. Haas 8

8. Alfa Romeo 8

9. Alpha Tauri 2

10. Williams 1

Borítókép: Max Verstappen a Spanyol Nagydíj helyszínén (Fotó: EPA/Siu WU)