A Győr kikapott a címvédőtől, Martín nem nyer újabb BL-t az ETO-val

A Final Four első mérkőzésén az elődöntőben megismétlődött a tavalyi döntő, a Győr ellenfele a címvédő norvét Vipers Kristiansand volt. Sandra Toft kezdett az ETO kapujában, Nze Minko és Rju volt a két átlövő, Oftedal irányított, Broch játszott a beállóposzton, Schatzl és Lukács volt a két szélső. Oftedal betörésből szerzett gólja vezette fel a döntőt, majd villámtempóban jutottak el 3-3-ig a csapatok. A tavalyi Final Four MVP-je, Markéta Jerábková pontosan lőtt, ugyanez a győriekről nem volt elmondható, s ha Naes Andersen kihasználja a ziccerét, három góllal is megléphetett volna a címvédő. Felsejlett a tavalyi döntő emléke: akkor is sokat rontott a Győr támadásban, idén is bántó hibákkal hozta helyzetbe ellenfelét Ambros Martín csapata. Az ellenfél pedig volt olyan erős, hogy élt az eséllyel. Jamina Roberts, a korábbi érdi, svéd átlövő tudatosan erőltette a betöréseket, és a korábbi siófokit, Katerina Jezicet sem tudta tartani az ETO.

Fotó: Mirkó István

9-5-ös Vipers-előnynél, a 10. percben kért időt Ambros Martín. A helyzet nem sokat változott. Illetve annyiban mégis, hogy Lunde újabb bravúrjával a plusz ötért ment a címvédő, de Vjahirjeva lövést rontott. Pillanatok alatt két gólra jött vissza az ETO, de az orosz zseni villanása majdnem mindenkit csendre intett. Elsősorban védekezésben maradt el a Győr a saját szintjétől, a Vipers tudatosan támadta Ana Gros oldalát, a szlovén átlövő lassabban ért vissza védekezni, és erre épített a rohamtempóban közlekedő norvég sztárcsapat. Lude pedig továbbra is stabilitást adott a védéseivel.