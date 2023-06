Három nap alatt két legenda távozott a Milantól

Zlatan Ibarhimovic a visszavonulását, az AC Milan Paolo Maldini távozását jelentette be. Az első hír is igen csak fájdalmas volt a Milan-drukkereknek, Ibra ugyan soha nem volt klublegenda, csak Olaszországban három klubban, a Juventusban, az Interben és a Milanban szerepelt, játszott az Ajaxban, a Manchester Unitedben, a Los Angeles Galaxyben és a Barcelonában is. Tényleg nehezen lehet őt klublegendának hívni.

Inra is elköszönt Fotó: Matteo Bazzi

Paolo Maldinire azonban érvényes a megnevezés. 1984 és 2019 között több mint hatezer meccset játszott a Milan színeiben, ötször nyert BEK/Bajnokok Ligáját, és mindvégig hűséges maradt a szeretett klubjához. Amely 2019-ben kinevezte őt a klub sportigazgatójának. Igen ám, de a közte és a klub amerikai tulajdonosi köre között fennálló nézeteltérések idővel orvosolhatatlanná váltak. Gerry Cardinale, a milánói klubot birtokló RedBird Capital Partners vezére többek között Divock Origi vagy Charles De Ketelaere szerződtetését is rajta kérte számon.

Maldini távozása meglepte a szurkolókat, hiszen a BL-indulást garantáló bajnoki negyedik helyezés elérése, valamint a Bajnokok Ligájában az elődöntőig tartó menetelés jó eredménynek tűnt. De ez sem mentette meg a klublegendát.

Ibrahimovic után Maldini, három napon belül két egyéniség távozik Milánóból. Ezt még ízlelgetni kell – és nem csak a Milan-drukkereknek.

Borítókép: Maldini távozik a Milantól (Fotó: AFP)