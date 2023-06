– Liechtensteint oda-vissza legyőztük, Szlovákiával mindkétszer döntetlent játszottunk, otthon megvertük Lettországot, és Bosznia-Hercegovinával, valamint Szlovákiával is szoros mérkőzést játszottunk. Sikeresnek tartottam akkoriban is a litván válogatott élén eltöltött egy évet, és ma is jó szívvel gondolok vissza arra az időszakra. Azért távoztam, mert úgy éreztem, kihoztam a maximumot a csapatból, amit az elmúlt évek eredményei sajnos visszaigazoltak – elevenítette fel edzői karrierje Litvániában eltöltött időszakát az érdeklődésünkre László Csaba, aki 2012–13-ban, a 2014-es világbajnokság selejtezője alatt volt a litván labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Ritkán van része az örömben a litván válogatottnak, László Csaba látja a visszaesés okait

László Csaba véleményét alátámasztja, hogy Litvánia az előző vb-selejtezőben csupán három, előtte az Eb-selejtezőben pedig mindössze egy pontot szerzett, ami persze már nem a magyar szakember felelőssége.

– Nekem szerencsére továbbra is jó a kapcsolatom a litván szövetséggel, meg is hívtak a keddi mérkőzésre a Puskás Arénába – tette hozzá az erdélyi születésű edző.

Labdarúgás a kosárlabda mögött

László Csaba ma is naprakész a litván futballból. Tőle tudjuk meg, hogy már nem az Arsenalt és a Bolognát is megjárt korábbi kiváló labdarúgó, Tomas Danilevicius a litván szövetség elnöke. Talán éppen azért, amire a magyar szakember is utalt és amit legfontosabb következtetésként mond ki.

– Az elmúlt évtizedben a balti országokban, így Litvániában is visszaesett a labdarúgás színvonala. Nem fejlesztették az infrastruktúrát megfelelően, lemaradtak a képzésben is, talán azért, mert Litvániában a kosárlabda a legfontosabb és legnépszerűbb sportág, a futball egyre jobban lemarad mögötte. Nincs könnyű dolga Edgaras Jankauskas szövetségi kapitánynak, akivel egyébként szintén jó kapcsolatot ápolok. Nincsenek olyan minőségi játékosok, mint amilyen ő maga is volt, ne feledjük, 2004-ben Bajnokok Ligáját nyert a Portóval

– említi meg érdekességként László Csaba.

E ponton közbe kell vetnünk, hogy a litván labdarúgás e tekintetben sikeresebb, mint a magyar, hiszen mi nem büszkélkedhetünk BL-győztes játékossal, igaz, Puskás Ferenc spanyol, Bölöni László pedig román állampolgárként BEK-et nyert.

Gvidas Gineitis a nagy litván reménység A jelenben a csupán 19 éves Gvidas Gineitis a litván labdarúgás legnagyobb reménysége. A jó felépítésű középpályás a Torino játékosa és tavasszal három mérkőzésen is pályára lépett a Serie A-ban. Gineitis kezdő volt Bulgária ellen, a rutinos Fedor Cernych váltotta őt a második félidőben.

A leghíresebb litván futballisták közül Valdas Ivanauskas nevét illik még kiemelni, aki pályafutása csúcsán a Hamburg játékosa volt, kapitányként pedig Jankauskas elődje.

László Csaba kétgólos győzelemben bízik

– Jankauskas próbál fiatalítani, kihagyta az elmúlt évek egyik legjobbját, Arvydas Novikovast, és szombaton Bulgária ellen Fedor Cernych is csak csere volt. Nehéz a bolgárok elleni mérkőzésből következtetéseket levonni, hiszen a gyorsan megszerzett vezetés után a litvánok emberhátrányba kerültek, ezért végig védekeztek, de kihúzták 1-1-es döntetlennel.

Az elmúlt idényben a Csíkszereda sportigazgatójaként ténykedő László Csaba arra számít, hogy a litvánok Budapesten is védekeznek majd, legfeljebb egy-egy kontrából és pontrúgásból lehetnek veszélyesek, s a mieink jobb napot fognak ki, mint szombaton Montenegróban.

– Nem túl erősek a litvánok, de nem szabad lebecsülni őket. Szerbiában csak 2-0-ra kaptak ki, egészen jól tartották magukat, ahogy még márciusban Görögországban is, amikor 0-0-s döntetlent játszottak. Az első gólig nehéz lesz a meccs, kétgólos magyar győzelemre számítok – László Csaba a tippjét is megosztotta velünk a keddi mérkőzésről.

Négy győzelem, egy döntetlen Magyarország és Litvánia labdarúgó-válogatottja korábban ötször találkozott egymással, a mérleg jelentős magyar fölényt mutat: négy győzelem, egy döntetlen. Az öt mérkőzésből három barátságos, kettő világbajnoki selejtező volt, fájó, hogy az egyik döntetlen éppen az egyik tétmeccsen született, 2001-ben a Népstadionban a Bicskei Bertalan vezérelte magyar csapat 1-1-et játszott a balti ország együttesével.

Eb-selejtezők, G csoport

A keddi program:

Magyarország–Litvánia 20.45

Bulgária–Szerbia 20.45

Az állás: 1. Szerbia 6 pont/2 mérkőzés, 2. Magyarország 4/2, 3. Montenegró 4/3, 4. Litvánia 1/2, 5. Bulgária 1/3.

Borítókép: László Csaba jól érezte magát Litvániában (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)