Klein Dávid a Hindukus Expedíción: Úgy érzem magam, mint aki nagyon berúgott és aztán még a kidobókra is túl ferde szemmel nézett

A Hindukus csúcsa évtizedek óta érintetlen, a hegység legmagasabb pontja a 7690 méteres Tiricsmir. A csúcs, amelyet Klein Dávid tervez meghódítani a Hindukus Expedíción, az Istor-o-Nal – 7403 méter magas –, ez a világ 68. legmagasabb csúcsa.

Klein Dávid Kerekes Bencével indult útnak május 29-én Ferihegyről, május 30-án érték el Iszlámábádot és 31-én érkeztek meg Csitrál megyébe, az afgán határ közelébe, jelenleg pedig már az akklimatizációs időszakot töltik a hegyen. A legutóbbi Facebook-bejegyzésében – amelyet június 10-ére keltez – arról ír, hogy nehéz éjszakája volt, már az azelőtti nap arra gondolt, hogy egy nappal később kellett volna indulniuk, de nem akart kerékkötő lenni. „Most legfeljebb szenvedek kicsit” – fűzte hozzá.

Beszámolt arról is, mászás közben úgy érezte magát, mint aki nagyon berúgott és aztán még a kidobókra is túl ferde szemmel nézett, és most szeretne valahogy hazatalálni, azonban a kéken csillogó jég felkelti az étvágyát. Folytatják is az expedíciót, azonban tizenkettő óra után lelassult, és érezte is, hogy valami tompa belvilágban bolyong.

„Egy idő után belső dialógusom angolra vált. Egy ponton megkérdezem Bencét, hogy „Everything OK?” Ezt viccesnek tartja és vonszol még kicsit. Én el vagyok tökélve, hogy felérek, akárhová is tartunk... K***a lassan cammogok. Szerencsére Bence észreveszi, hogy meg vagyok zuhanva és visszavonulót fújunk. Már 50-100 méter ereszkedés után jobban érzem magam, de azért Bence ragaszkodik hozzá, hogy elöl menjek” – részletezi Klein.