Küzdelmes személyiségfejlesztés – karate, ahogy nem feltétlenül gondolnánk rá

Ha nem is pontos a definíció, a karate a tömegek szemében keleti ideológiával fűszerezett küzdősport. Az elterjedését, a népszerűségét világszerte két nagy egyéniségnek köszönhette: Bruce Lee-nek és Maszutacu Ójamának. Másként éltek és hatottak, nem kívánunk ebben elmélyedni, csupán a lényegre törekszünk, a kiokusin karate szabály- és eszmerendszerét Ójama alkotta meg. A japán mester a hazánkban is megfordult, a hatásáról sokat elárul, hogy a kiokusin szerte Magyarországon is meghonosodott.

A karate többek között eljutott Martfűre is. Stefanovics József kilencévesen ott ismerkedett meg vele. Fiatalon megérezte, ez a neki való sportág. Versenyzőként fokozatosan lépkedett egyre feljebb, országos bajnok, válogatott lett, szerepelt világ- és Európa-bajnokságon. Már versenyzőként elkezdett edzőként dolgozni, a Testnevelési Egyetemen képezte magát tovább, idővel nem csupán a karate területén, de végső soron a karate szellemiségét követve képezte magát több irányba.

– Ójama hatalmas egyénisége volt a karaténak. Nem csak mesterként, ma már talán így mondanánk, PR-szakértőként is. Könyveket írt, filmeket forgatott, lemezeket készített, rengeteget tett a karate népszerűségéért. Talán érthető, hogy amikor 1994-ben meghalt, nagy űrt hagyott maga mögött. A kiokusin karate több szervezetre hullott szét. Egy másik nagy egyéniség, a Kendzsi Midori próbálta ezeket egyesíteni, így született meg a sinkiokusin – foglalja össze dióhéjben Stefanovics József a sportága létrejöttét.

A sinkiokusin full kontakt irányzat, a versenyeken nemcsak súlycsoportonként, hanem összevont kategóriában is zajlik a küzdelem, ezért is hatalmas eredmény, hogy Kendzsi Midori 71 kg-osan lett világbajnok.

– A sinkiokusin amellett, hogy természetesen küzdősport, egyszerre harcművészet, személyiségfejlesztő mozgásforma – jellemzi a sportágát Stefanovics József, aki bizonyos értelemben túl is lépett a karatén. Természetesen ma is megkerülhetetlen egyénisége a sportágnak, mindenekelőtt ő a válogatott szövetségi kapitánya, de idővel több olyan mozgásformának is a szakértőjévé és gyakorlójává avanzsált, amelyek jó hatással vannak az idegrendszerre. Többek között kettlebell és KSG (key to smart gymnastics – tehát módszer az ügyes mozgás elsajátításához) edzőképzést is tart az egyesületében, a Victory Clubban és igény szerint külső helyszínen is.

– A tudásötvözés módszerével értéket teremt – röviden így foglalja össze, mi is a jelentősége annak, hogy többféle irányzatban is kiművelte magát. – Hiszem, hogy a szemlélet, amiben élünk, komoly érték, az a célom, hogy ezt minél több embernek átadjam. Nem csak a versenyzőknek, a válogatott tagjainak, hanem olyan fejlesztésre szoruló gyerekeknek is, akik a tudatos mozgásfejlesztéssel az élet több területén is fejlődést érhetnek el.

A későbbiekben tanítványai – nem csupán a sportban elért – eredményeivel mutatjuk be, hogy a munkásságának milyen példaértékű életutak adnak hitelességet.

Borítókép: Stefanovics József az ötödik dan vizsga után a sportág nagy egyénisége, a kétszeres összevont világbajnok Noricsika Cukamoto társaságában