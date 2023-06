Már szinte megnyert meccset engedett ki a kezéből a magyar válogatott

A szlovákok elleni sikeres rajt után másnap már újabb nagy feladat következett a női Európa-bajnokságon. A magyar válogatott második csoportellenfele Törökország volt, amelyet amolyan sötét lónak tartanak a szakértők. A felkészülés során öt meccset megnyert, hármat elveszített, a csütörtöki rajton pedig nagy csatában 71-63-ra kikapott a címvédő szerbektől. A törökök legnevesebb játékosa a honosított Teaira McCowan, aki éppen csak felépült sérüléséből a kontinenstornára.

Teaira McCowant nehéz semlegesíteni Fotó: Fiba.com

Mivel valóságos csoda lenne, ha Szlovákia legyőzné akár a törököket, akár a szerbeket, így ennek a találkozónak a tétje az első vagy második helyre megmaradó esély volt. Ez fontos, hiszen az Eb-n a csoportgyőztesek egyenesen továbbjutnak, a másodikok és a harmadikok pedig rájátszást vívnak a negyeddöntőért. Ahogyan csütörtökön, támadásban most is pontatlanul kezdett a magyar válogatott, láthattunk tőle eladott labdát, pontatlan tiszta dobásokat, de szerencsére a védekezése működött, és öt perc elteltével 8-7-re vezetett. Dubei Debóra és Cyesha Goree tovább növelték az előnyt, célba ért Ruff-Nagy Dóra triplája is, és az első negyed 18-13-mal végződött.

A folytatásban küzdöttek egymással a csapatok, kevés pontot szereztek, sok volt a hiba mindkét oldalon. Érdekes, hogy a magyar együttes a kétpontosokat igen gyengén dobta, ezt pedig triplákkal tudta ellensúlyozni. Sokat számított, hogy zömmel sikerült Teaira McCowant semlegesíteni, a 201 centi magas, erős alkatú, 108 kilós center olykor le is lassította a törökök játékát, és így a nagyszünetben 34-26-os magyar vezetést mutatott az eredményjelző.

Lelik Réka itt nagyszerűen védekezett Fotó: Fiba.com

A folytatásban a törökök triplákkal próbálkoztak és igyekeztek minél többször megjátszani a palánk alatt McCowant, ezúttal az utóbbi olykor sikerült is. Lelik Réka és Cyesha Goree révén tartottuk az előnyt, a 26. percben viszont le kellett cserélni Határ Bernadettet, aki a műtött térdét fájlalta. Később szerencsére visszatérhetett a pályára. Az ellenfél védekezésben átállt zónára, ami megzavarta a magyar csapatot, de mert jól védekezett, ennek nem volt jelentősége, majd Ruff-Nagy Dóra második hárompontosával átmenetileg tíz fölé nőtt az előny.

A negyedik negyed 51-42-es vezetéssel indult, és két és fél percig nem sikerült a törökök gyűrűjébe találni. Ők ezt ki is használták, felzárkóztak három pontra, és így az utolsó öt percre teljesen nyílttá vált a találkozó. Lelik Réka két triplájára az ellenfél eggyel válaszolt, majd Kiss Virág is betalált a hárompontos vonalon túlról, de közben elsősorban McCowan pontjaival tapadtak a törökök,

sőt, egy eladott labda után az utolsó percre fordulva ki is egyenlítettek, majd 28 másodperccel a vége előtt egy ponttal vezettek. A magyar válogatott mehetett a fordításért, de dobás nélkül telt le a támadóideje, az utolsó másodpercben McCowan blokkolta Lelik ziccerét, és ezzel Törökország 69-68-ra megnyerte a mérkőzést. Nagy lehetőséget szalasztott el Székely Norbert együttese,

győzelmet engedett ki a kezéből, de azzal, hogy 32 százalékkal dobott a mezőnyből és 60 százalékkal büntetőzött, a saját maga dolgát nehezítette meg.

Székely Norbert szövetségi kapitány: – Ami az utolsó negyedben történt, azt vissza kell nézni, ahhoz, hogy észszerűen megmagyarázhassuk a vereséget. Kézben tartottuk a mérkőzést, a végén viszont rosszul jöttünk ki több kritikus szituációból. Nem zajlott tiszta játék, különösen a törökök részéről. Sajnos Goree és Határ térde is fáj, a szombati szünnapon a regenerálódásra kell összpontosítanunk.

Európa-bajnokság, csoportkör, D csoport: Magyarország–Törökország 68-69 (18-13, 16-13, 17-16, 17-27), legjobb magyar dobók: Lelik 18, Goree 14, Kiss V. 12; Szerbia–Szlovákia 20.45 (tv: M4 Sport)

Borítókép: Lelik Réka hiába játszott jól, a végén ő sem értette, hogyan tudott a csapat kikapni (Fotó: Fiba.com)