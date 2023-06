Míg Pérez pironkodik, Verstappen csúcsokat dönt

Még alig fújhatták ki magukat a pilóták, máris itt az újabb Formula–1-es versenyhétvége. Spanyolországban rendezik a futamot, így a hagyományos európai menetrend szerint zajlik majd a program, egy újdonságot azonban tartogat a barcelonai pálya. A legutóbb 2006-ban használt vonalvezetéshez térnek vissza, amely abban más az elmúlt időszakban megismerthez képest, hogy az utolsó szektorban nem kell a sikánon keresztülmenniük a pilótáknak. A változtatást több versenyző is elégedetten szemlélte, Lewis Hamilton (Mercedes) sem lógott ki közülük: – Az autónk és én magam sem szerettem a sikánt. Ezentúl ha kijövünk a tizenkettes kanyarból, valószínűleg padlógázzal vesszük be az utolsó kettőt. Megviseli majd a nyakunkat és a gumikat is, de szórakoztató lesz – vélekedett a hétszeres világbajnok.

Sergio Pérez jókedvűen érkezett meg Spanyolországba Fotó: MTI/EPA/EFE/Siu Wu

Hamilton a régi-új vonalvezetés mellett a Mercedes fejlesztései miatt is izgatott lehet. A német istálló – az Aston Martinhoz hasonlóan – ugyan már a múlt hét végére Monacóba is megújult autóval érkezett, de a pálya jellegéből adódóan még nem lehetett egyértelmű következtetéseket levonni az előrelépés mértékéről. A Ferrari Spanyolországban veti be az új fejlesztési csomagját, és az olaszoknak úgy kell a jó eredmény, mint egy falat kenyér. Barcelonában 2017 óta nem álltak dobogóra, de a többi pályán sem remekelnek. Idén egy pódiumos helyezésük van, a futamgyőzelem pedig még távolabbi, tavaly júliusi emlék. Pedig Frédéric Vasseur úgy látja, akár Monacóban is övék lehetett volna az elő hely.

– Olyan kijelentéseket tenni, hogy nem voltunk elég gyorsak, szerintem igazságtalan velünk szemben. Harcban voltunk a pole pozícióért, és ha miénk az első rajtkocka, akkor a győzelemre is esélyünk lett volna – kelt a Ferrari védelmére a csapatfőnök, aki bízik benne, hogy a maranellói istálló valamelyik pilótája idén nyer versenyt.