Sokkoló bejelentést tett a betegséggel küzdő korábbi világelső

– Több mint két éven át bele sem ütöttem a teniszlabdába – árulta el Wozniacki, akinek két gyermeke is született a visszavonulás bejelentése óta, 2021 júniusában Olivia, majd 2022 októberében James. A visszavonulás véglegesnek tűnt számára is, férje, a Golden State Warriors színeiben NBA-bajnok David Lee és maga Wozniacki életében is már csak a család volt a fókuszban.

Amikor azonban Wozniacki újra ütőt ragadott, úgy érezte, jobban játszik, mint valaha, s a betegsége is kevésbé hátráltatja, mint visszavonulása előtt. Az elmúlt év utolsó napjaiban pedig rövid beszélgetés során kiderült, férje is bátorítja a visszatérésre.

Wozniacki tehát ott lesz az idei US Open mezőnyében, előtte már elindul a montreali WTA 1000-es versenyen. De a visszatérés nemcsak néhány versenyre szól, a dán játékos ott lenne a jövő évi Australian Openen és a párizsi olimpián is, s hisz benne, hogy képes a végső győzelemre a legnagyobb teniszversenyeken.

Amikor Wozniacki életében először Grand Slam-döntőt játszott, a 2009-es US Open fináléjában Kim Clijsters győzte le, akit akkor nem is jegyeztek a világranglistán, mert még nem vett részt elég tornán a kétéves kihagyása és első gyermeke születése után.

Wozniacki idén a másik oldalról élné át ugyanezt a csodát.

Borítókép: Caroline Wozniacki nagy eredményeket érne el (Fotó: Getty Images/FILE/Shaun Botterill)