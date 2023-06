Szegedi henger a zseniális Mikler vezérletével a Veszprém ellen

Bő tíz perc után kapust cserélt Momir Ilics csapata, de túlságosan sematikusan játszott támadásban, így hiába érkezett Corrales helyett Vlagyimir Cupara, Sostarics lerohanásgóljával a meccs során először hárommal vezetett. Ilics a kapuscsere után változtatott, legalábbis az időkérés erre utalt.

A helyzet nem változott, sőt romlott veszprémi szempontból; a rendkívül fegyelmezetten védekező és Mikler védéseire alapozó Szeged néggyel ment. Lauge és Remili is erőlködött, megállt a Veszprém támadó játéka. 10-5-nél Mikler egymás után két hetest védett.

Minden ült és szerencséje is volt a Szegednek: emberhátrányban, passzív jelzésnél Bodó Richárd megpattanó lövése is beakadt. Hatgólos hazai előnye után megtorpant a Szeged, megfelezte a hátrányát a kupagyőztes. Dean Bombac zárta le a gyenge, rossz csapatot, Gaber kiállítása miatt emberelőnyben támadta végig az utolsó másodperceket a Veszprém. Ilics kihasználta a második időkérését, de gól nélkül fejezte be a félidő utolsó támadását a Veszprém. 15-11-es szegedi előnnyel zárult az első félidő.

A 11. és a 20. perc között csak egy gólra volt képes a Veszprém, Mikler hét védéssel jelentkezett, a másik oldalon Corrales és Cupara összesen háromszor találkozott a labdával. Ennek ellenére nyitott maradt a második félidő.

A folytatásban Corralest küldte vissza a kapuba Ilics Cupara helyett. Marguc hetes góljaival kezdődött a második harminc perc. Rögtön szorosabb lett a meccs, 15-13. De közelebb nem került ellenfeléhez a Veszprém, sőt. Mikler kilencedik védése után megint az ötgólos előny volt a tét, de Bombac pontatlanul passzolt támadásban. Kisebb bakiparádé után Blonz újabb hibátlan hetesével ez meg is valósult.

Ilics türelmetlenül mutatta a T betűt jelző táblát, a Veszprém edzője szűk húsz perccel a vége előtt kikérte a harmadik idejét. Taktikát váltott, átállt a kétbeállós játékra a Veszprém. Támadásban hatékonyabb lett a kihívó, de a védekezése nem javult, ezért alig csökkent a hátránya. S amikor felzárkózhatott volna, Mikler újabb hetest védett. És Miklerrel továbbra sem bírt a Veszprém, ezért nem is lehetett semmiféle felzárkózás. A záró tíz percre érkezett Cupara a veszprémi kapuba, és Elisson a szélre, az izlandi biztos kézzel dobta be a helyzeteit.

Mindent megtett a Veszprém, gyorsabb és frissebb volt a hajrában, kevesebb idő kellett neki a gólszerzéshez, mint ellenfelének, de akadozott a lövéshatékonyság. Összességében nagyon simán nyert a Szeged 31-25-re.

A tavaszi szezonban lejátszott ötödik rangadót a Szeged nyerte, és egy győzelemre került a címvédéstől. A bajnoki döntő második meccsét jövő hétfőn játsszák Veszprémben.

A mérkőzés hivatalos statisztikája ITT látható.

Férfikézilabda bajnoki döntő: OTP Bank-Pick Szeged–Telekom Veszprém 31-25 (15-11).

Borítókép: Miklerrel nem bírtak a veszprémiek (Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba)