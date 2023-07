A nyár legnagyobb bulija – ezt ígérik az atlétikai vb szervezői

A nyár legnagyobb bulija. Németh Balázs, a Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részletek helyett tömören így jellemezte a budapesti atlétikai világbajnok augusztus 19-én 18.15-kor kezdődő megnyitóünnepségét. Azért hozzátette, igazi sztárfellépők szórakoztatják majd a nézőket, akiknek különleges ajándékokkal is kedveskednek.

A vb programját úgy alakították, hogy minden este pályára lép magyar versenyző: a nyitónapon mindjárt a vb-bronzérmes kalapácsvető Halász Bence is dobókörbe lép. Az első nap a 4×400 méteres vegyes váltó, a női 10 000 méteres síkfutás és a férfi súlylökés döntőjére kerül sor, de megkezdik versengésüket a királyi szám, a férfi 100 méteres síkfutás résztvevői is.

– Kétszázötvenezer jegyet adtunk el eddig, és egyre nagyobb az érdeklődés a vb iránt. Azzal, hogy az utolsó hónapba léptünk, gyakorlatilag elkezdődött a történelmi sportesemény. Folyamatosan érkeznek a sporteszközök, a televíziós közvetítésekhez szükséges berendezések, és a stadion lassan elnyeri a világbajnokságon látható pompáját – idézte Németh Balázst az Origó, a portál a mai naptól önálló tematikus oldalt indított a vb-re.

Németh Balázs elégedett, jól haladnak az előkészületek (Fotó: Origó/Csudai Sándor)

A héten többek között Indiából, Japánból és Chiléből is érkezett jegyigénylés, de Magyarországról is egyre többen vásárolnak belépőket. Részben annak is köszönhetően, hogy az atlétika az elmúlt hetekben ismét az érdeklődés középpontjába került, világ- és Európa-csúcsok sora dőlt meg, s hogy róluk se feledkezzünk meg, örvendetes módon a magyar atléták is jobbnál jobb eredményekkel hívják fel magukra a figyelmet, több országos csúcs megdőlt a nyáron.

A kiváló eredmények közül is kiemelhetjük a keddi Gyulai Memorial versenyen a férfi 400 méteres síkfutásban az idén elért országos rekordját beállító, egyben olimpiai kvótát szerző Molnár Attilát, valamint a sprinter Takács Boglárkát, aki többször is csúcsot javított már a nyáron.