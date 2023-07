Az Erzsébet-táborok legjobb sportolói eljuthatnak az atlétikai vb-re

A sportnap célja, hogy a gyermekeket a mozgás szeretetére és az egészséges életmódra ösztönözzék, illetve az ismert sportágakon kívül olyan aktivitásokat is kipróbálhassanak, amelyekkel esetleg ritkábban találkoznak. A budapesti atlétikai világbajnokság jegyében a Budapest 2023 Zrt. ingyenes belépőjegyeket ajánlott fel az Erzsébet-táboroknak, amelyeket a balatoni, tábori sportbajnokságok győztesei vehetnek át hétről hétre. Mindezekről Németh Balázs, az atlétikai világbajnokságot szervező Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója és Hornyák Tibor, az Erzsébet-táborokat szervező és megvalósító Erzsébet Alapítvány elnöke beszélt a július 18-i tábori sportnapon tartott sajtótájékoztatón a zánkai Erzsébet-táborban.

Hornyák Tibor, az Erzsébet Alapítvány elnöke elmondta, hogy a sport a zánkai és a fonyódligeti táborokban mint program és mint életforma is megjelenik. Hozzátette, a kedd mindkét táborban a sport napja, amely az egyik legkedveltebb program. Az elnök hangsúlyozta, minden évben megkeresik az országos sportszövetségeket, és örömét fejezte ki, hogy idén is mintegy húsz szövetség csatlakozott a programsorozathoz, közöttük például a Magyar Labdarúgó-szövetség és a Magyar Atlétikai Szövetség is. Fontosnak nevezte, hogy a vasárnaptól péntekig tartó turnusokban többfajta sportversenyt is rendeznek. Kiemelte, hogy az atlétikai vb-t szervező céggel kötött együttműködésnek köszönhetően a zánkai, valamint a fonyódligeti turnusokban az érmek és oklevelek mellett ajándék belépőjegy vár a tábori sportbajnokságok győzteseire.

A balatoni Erzsébet-táborokban nyaraló gyerekek nyolc sportágban mérhetik össze a tudásukat, egyebek mellett foci, pingpong, strandröplabda és váltófutás versenyeken is indulhatnak. A sportos táborlakók most a verseny izgalma és a mozgás mellett életre szóló élménnyel gazdagodhatnak: az atlétikai világbajnokság szervezői a tábori sportversenyeken legjobb eredményt elért diákoknak ajándék belépőt ajánlanak fel a vb-re.

– Azt szeretnénk, hogy mindenki, aki ott akar lenni, eljusson az atlétikai világbajnokságra, és saját szemével lássa a csodát, amit a vb 9 napja jelent. Világújdonságot vezettünk be azzal, hogy aki sportol, olcsóbban, fél áron veheti meg a vb-belépőket, a hátrányos helyzetű jó sportoló gyerekek pedig ingyenes jegyeket kaptak – mondta Németh Balázs, az atlétikai világbajnokságot szervező Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója. – Az egyik legnyomósabb ok, amiért érdemes atlétikai vb-t szervezni az, hogy a gyerekeket a sportolásra ösztönözze és megszerettesse velük az atlétikát. Az Erzsébet-táborokat szervező Erzsébet Alapítvánnyal kötött együttműködés révén csaknem 800 gyermek és kísérőik számára nyílik meg a lehetőség, hogy részt vegyenek az atlétikai vb-n.