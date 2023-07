Fa Nándor utódjaként Weöres Szabolcs is nekivág a földkerülésnek

A hajót hagyományos módon pezsgővel avatták fel a franciaországi kikötőben. Nevét a Mol-Új Európa Alapítvány támogatásának köszönheti, így Miklósa Erika, az alapítvány kuratóriumi elnöke lett a hajó „keresztanyja”. A „keresztapai” szerepet pedig Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, honvédelmi államtitkár tölti be.

Miklósa Erika: Jó szeleket, Weöres Szabolcs a New Europe hajón!

– A Vendée Globe a világ legnehezebb vitorlásversenye, amelyet a „végletek útjaként” is emlegetnek – fogalmazott beszédében Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekes, a Mol-Új Európa Alapítvány kuratóriumi elnöke. – A természettel való együttműködés fizikai, lelki és mentális erőpróbája ez a tengeri viadal. Szakadatlan és magányos küzdelem belső és külső viharokkal 45 ezer kilométeren. Ez vár jövőre Weöres Szabolcsra is, akinek Fa Nándor a mentora. Szabolcs magyar színekben a New Europe hajóján – a Mol-Új Európa Alapítvány támogatásával – kerüli meg majd a glóbuszt. Már a felkészülés is hatalmas erőpróba lesz a különféle felvezető versenyeken. Jó szeleket, Weöres Szabolcs a New Europe hajón! Egy egész ország fog drukkolni neked, és képletesen veled együtt hajózni!

Miklósa Erika és Weöres Szabolcs. Forrás: Szabi Racing/Kerekes Zsombor

Vargha Tamás honvédelmi államtitkár a hajóavatón Fa Nándor és Weöres Szabolcs együttműködéséről beszélt:

– Fa Nándor és Weöres Szabolcs olyan kiemelkedő és kiváló sportemberek, akikre okkal lehetünk messzemenőkig büszkék. Nándor és Szabolcs azonban nemcsak munkakapcsolatban áll egymással, hanem mentor és mentorált kötelék is fennáll közöttük, Fa Nándor segíti Weöres Szabolcsot a felkészülés során, illetve a július 22-én rajtoló 50. Rolex Fastnet vitorlásversenyen társkormányosaként indul. Köszönettel és hálával tartozunk ennek a két kiváló sportembernek, akik kitartásukkal, akaratukkal és áldozatkészségükkel Magyarország és Székesfehérvár hírnevét egy ilyen különleges sportban, nemzetközi szinten öregbítik! – fogalmazott Vargha Tamás.

Santanderben a hajót teljesen szétszedték és felújították

Az IMOCA 60 lábas vitorlás 2007-ben, Új-Zélandon épült és már többször megkerülte a Földet. Mivel az osztály az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül, Weöres Szabolcs úgy döntött, hogy a kvalifikációs versenynek számító tavalyi Route du Rhum (A rum útja) sikeres teljesítése után szükség van az átalakításokra. Erre januártól a spanyolországi Santanderben került sor, ahol a hajót teljesen szétszedték és átvizsgálták. A tőkesúly hidraulikájának szervizelése, az elektromos szerelvények cseréje mellett a leglátványosabb változás a kabintető kialakítása volt. A legújabb építésű IMOCA-vitorlásokban a versenyzők fedett cockpitből irányíthatják a hajót, a felújítás után Weöres Szabolcs is így vitorlázhat majd a New Europe-pal.

– A hajó korszerűsítése során rengeteg újítást is kitaláltunk, összességében ezek a változtatások, átalakítások a sebességben is jelentkezni fognak – mondta Weöres Szabolcs.

A New Europe első nagy megmérettetése a július 22-én kezdődő 50. Rolex Fastnet verseny lesz, amelyen Weöres Szabolcs mentorával, Fa Nándorral indul.

Az egyik legrangosabb tengeri viadal az angliai Cowes-ból rajtol és a hajók az Atlanti-óceánon található világítótornyot, a Fastnet Rockot megkerülve a francia Cherbourg-en-Cotentinben érnek célba.

Fa Nándor és Weöres Szabolcs. Fotó: Irina Gracheva

A magyar vitorlázók közül elsőként és eddig egyedüliként Fa Nándor indult a Vendée Globe-n, amelyen legjobb eredményét az 1992–93-as kiírásában érte el, amikor legjobb nem franciaként az ötödik helyen ért célba.

Az ötszörös földkerülő vitorlázó, aki hétszer kelt át az Atlanti-óceánon és ötször kerülte meg a Horn-fokot a hajóavatón a következőket mondta:

– Nekem többszörösen is kedves Szabi elhatározása, hogy beszáll az IMOCA hajóosztály versenyeibe, azon belül is a legnehezebb megmérettetésbe, a következő Vendée Globe-ba. Volt már közös transz-óceáni vitorlázásunk, így nem kérdés számomra, hogy a képességei megfelelnek-e. Jó érzés nekem, hogy segíthetem őt, megbeszélünk minden lényeges kérdést akár a hajóról, akár a megvitorlázásáról. Az egy nem várt gesztus tőle, hogy most együtt versenyezhetek vele a Rolex Fastnet versenyen, ami egyben jó alkalom arra, hogy éles körülmények között tesztelhessük a megújult hajót.

Forrás: Szabi Racing/Kerekes Zsombor

Weöres Szabolcs tehát Fa Nándor nyomdokaiba lépve második magyarként indulhat a vitorlázás Everestjének is nevezett Vendée Globe-on, a világ legnehezebbnek számító sportversenyén, amelyen a résztvevőknek egyedül, külső segítség és kikötés nélkül kell körbehajózniuk a bolygót. Terve megvalósításában a Szerencsejáték Zrt., az MVM, a GreenGo és az MBH Bank is segíti.

Borítókép: Jövőre a Vendée Globe-on, a világ legnehezebb vitorlásversenyén Weöres Szabolcs is ott lesz a New Europe-pal (Forrás: Szabi Racing/Kerekes Zsombor)