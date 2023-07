Kulcsjátékosaival hosszabbított a Ferencváros

A Ferencváros bejelentette, hogy a 2023/2024-es idény során is az együttest erősíti majd Andrea Lekic, Dragana Cvijic, Hársfalvi Júlia, Janurik Kinga, Kisfaludy Anett és Szöllősi-Zácsik Szandra.

– Örülök, hogy a Bajnokok Ligája-döntőbe jutott csapatunk magja együtt marad, hiszen a játékosok nemcsak egyénileg nyújtottak jó teljesítményt, hanem csapatként is kiválóan funkcionáltak – mondta Görög Zsolt, a kézilabda-szakosztály ügyvezető igazgatója. Kiemelte: többször is nehéz helyzetből álltak fel az előző évadban, óriási fordítások tették emlékezetessé az idényt, ez pedig azt mutatja, hogy jó volt a csapatban a közösség is.

– Kiváló játékosokkal hosszabbítottunk szerződést, akik mind hozzátettek a sikereinkhez, a Magyar Kupa-aranyhoz, a Bajnokok Ligája-ezüsthöz, és biztos vagyok benne, hogy ugyanígy hozzátesznek a remélt jövőbeli eredményességhez is – tette hozzá.

