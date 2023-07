Oroszok és ukránok békében versengtek egymással Budapesten

Évek óta gyakran felemlegetett jogos kifogás, hogy noha Magyarország a sportág – igaz, immár inkább csupán egykori – nagy hatalma, mégsem rendez rangos sakktornát. Amikor pedig végre eljött a várva várt pillanat, akkor gyakorlatilag inkognitóban zajlott a viadal. A Garuda Sakkfesztivál keretében megrendezett, csütörtökön véget ért V. Hetényi Géza emlékversenynek sajnos nem csaptak a rangját megillető hírverést, ennek megfelelően a viadalról csupán szórványosan érkeztek beszámolók, a Magyar Sakkszövetség a honlapján, valamint Verőci Zsuzsa a sakkblogon tudósított az eseményről.

A tornát a csupán 17 éves indiai Praggnanandhaa nyerte. Cseppet sem meglepetésre, de talán a vártnál is nagyobb fölénnyel. Az indiai nagymester négyből négy győzelemmel rajtolt, majd kikapott az iráni Tabatabaeitől, de így is egypontos előnnyel, 6,5 ponttal végzett az élen. Színes, élvezetes játékával Budapesten is igazolta, méltán tartják a jövő egyik bajnokának. Eredményével Praggnanandhaa áttörte a 2700-as Élő-ponthatárt, immár a legjobbak közé tartozik, persze ez is csak köztes állapot, mert a fejlődése töretlennek mutatkozik.

India a jövő, sőt már a jelen sakkhatalma

Ugyanez mondható el úgy általában az indiai sakkról. Az ex világbajnok Viswanathan Anand, Sasikiran, Harikrishna, Vidit Gujrathi, Adhiban Baskaran, Gukesh és Arjun Erigaisi után Praggnanandhaa a nyolcadik india nagymester, aki átlépte a 2700-es határt. A szakemberek Praggnanandhaa-t tartják a legreménytelibb indiai sakkozónak, hogy egyszer majd Anand nyomdokába lépve világbajnok legyen.

Ki volt Hetényi Géza? Hetényi Géza (1894–1959) Kossuth-díjas magyar belgyógyász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja (1950) volt. Idősebb fia ifj. Hetényi Géza belgyógyász, aki Kanadába távozott 1956-ban. Fiatalabb fia dr. Hetényi István későbbi pénzügyminiszter. Hetényi Géza kutatási területe a máj- és cukorbetegek anyagcseréje volt, a vegetatív idegrendszer funkcionális zavarainak jelentőségéről is publikált a fekélybetegség és a hipertónia patogenezisénél. A nevét viseli a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kórház.

A verseny első kiemeltje, a szintén iráni Parham Maghsoodloo – aki Praggnanandhaa-hoz hasonlóan szerepelt idén a hagyományos Wijk ann Zee-i szuperversenyen – várakozáson alul teljesített, két mínusszal csupán a hetedik lett. A két magyar nagymester, Kozák Ádám és Prohászka Péter sajnos nem tudott beleszólni a dobogós helyekért folyó küzdelembe, a szereplésük is azt sugallja, az elmúlt évek klasszisai, valamint a Romániába igazolt Rapport Richárd nélkül szinte lehetetlen lesz kiállítani ütőképes magyar férficsapatot a jövőre esedékes magyarországi sakkolimpián.

A tornán két-két ukrán (a kétszeres olimpiai bajnok ukrán Pavel Eljanov, valamint román színekben Kirill Sevcsenko) és orosz (Szanan Szjugirov, Makszim Matlakov) vett részt, akik háborítatlanul mérkőztek meg egymással.

Hetényi Géza emlékverseny, a végeredmény:

1. Praggnanandhaa (indiai, Élő-pontszáma 2690) 6,5 pont

2. M. Amin Tabatabaei (iráni, 2689) 5,5

3. Szanan Szjugirov (orosz, 2699) 5,5

4. Radoslaw Wojtaszek (lengyel, 2676) 5

5. Pavel Eljanov (ukrán, 2694) 5

6. Makszim Matlakov (orosz, 2673) 5

7. Parham Maghsoodloo (iráni, 2719) 3,5

8. Kozák Ádám (2571) 3,5

9. Kirill Sevcsenko (romániai, 2694) 3

10. Prohászka Péter (2585) 2,5

