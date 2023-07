Wimbledoni tenisztorna: Novak Djokovics tíz legemlékezetesebb meccse

Az igazán nagy szenzáció azonban Djokovics wimbledoni vereségei közül a legutóbbi teljes meccs volt, amikor a 2016-os torna harmadik fordulójában az aktuálisan éppen mind a négy Grand Slam-tornán címvédő szerbet az amerikai Sam Querrey győzte le. Ez a meccs adhat reményt az idei torna résztvevőinek: néha még Wimbledon gyepén is meglephető Djokovics.

A naptári Grand Slam lehetősége

Visszatérünk a 2021-es tornára: a döntőben Novak Djokovics négy játszmában nyert Matteo Berrettini ellen. Önmagában ez a papírformát jelentette, ám 1969 és Rod Laver naptári Grand Slamje óta ez volt az első alkalom, hogy a férfiak között ugyanaz a játékos nyerte az év első három Grand Slam-tornáját. Djokovics végül a történelemírás kapujában, a Danyiil Medvegyev elleni US Open-döntőben kikapott. A szerb korábbi edzője, a tavaly a börtönt is megjárt Boris Becker figyelmeztette is Djokovicsot, hogy idén ne legyen kihirdetett célja a naptári Grand Slam, de ha az Australian Open és a Roland Garros után idén is a szerb sikerével zárul a wimbledoni tenisztorna is, akkor már aligha fogja tudna elkerülni az erről szóló kérdéseket.

Mikor nyert Djokovics először Wimbledonban?

Novak Djokovics 2011-ben kétszeres Grand Slam-bajnokként érkezett meg Angliába, mindkét győzelmét az Australian Openen szerezte. Wimbledon azonban fontos mérföldkő lett a pályafutásában: nemcsak legyőzte a döntőben a címvédő Rafael Nadalt, hanem karrierje során először a világranglistán is az élre állt. Djokovics akkor több mint hét év után az első ranglistavezető lett, akit nem Federernek vagy Nadalnak hívtak, azóta már ő tartja a rekordot az ATP-rangsor élén töltött hetek számában is.

Wimbledon Djokovics és Federer terepe

2003 óta tizenkilenc alkalommal rendezték meg a wimbledoni tenisztornát – 2020-ban a világméretű koronavírus-járvány miatt elmaradt a verseny –, s a tizenkilencből tizenöt Novak Djokovics vagy Roger Federer sikerével ért véget.

A két legenda három döntőt vívott egymás ellen az angliai Grand Slam-versenyen, az elsőt 2014-ben. A svájci már a nyolcadik wimbledoni trófeájára hajtott, a szerb még csak a másodikra, viszont utóbbi járt sikerrel a kiemelkedően színvonalas, ötszettes fináléban.

Djokovics és Nadal maratoni meccse

Akad néhány mérkőzés Novak Djokovics és Rafael Nadal egymás elleni találkozói között, amelyre joggal használhatjuk ezt a jelzőt. Ezek közül egy 2018-as derbinek Wimbledon volt a helyszíne, az öt óra tizenöt perces elődöntő ötödik játszmája Djokovics 10:8-as sikerével ért véget. A döntőben így is ő volt a pihentebb játékos, mert a másik ágon Kevin Anderson hat óra harminchat percig küzdött John Isner ellen, az ottani döntő szett 26:24-gyel zárult.

Roger Federer utolsó esélye

Egy évvel később hasonló eredményre már nem volt lehetőség, a wimbledoni tenisztorna szervezői úgy döntöttek, hogy 12:12 után a döntő szettről is tie break dönt. Pontosan így is alakult a fináléban, amelyben Roger Federer több játékot nyert és a legtöbb statisztikai mutató alapján jobban játszott, mint Novak Djokovics. A svájcinak adogatóként meccslabdái is voltak, mégis a szerb lett a bajnok, ugyanis az évtized teniszmeccsének választott találkozó mindhárom tie breakjét ő nyerte meg.

Akkor még legfeljebb sejteni lehetett, ma már tudjuk: ez volt a hússzoros Grand Slam-bajnok Federer pályafutásának utolsó GS-döntője. Djokovics megakadályozta, hogy a svájci tovább javítsa a rekordját, azóta pedig már ő áll az örökrangsor élén huszonhárom Grand Slam-trófeával. Idén a wimbledoni címek számában is utolérheti Federert, ahogy a svájci klasszis és a svéd Björn Borg után Djokovics lehet a harmadik játékos, aki egymás után öt kiírást is megnyer az ikonikus versenyen.

Borítókép: Novak Djokovics rengeteg emlékezetes pillanatot élt már meg Wimbledonban (Fotó: MTI/AP-PA/Steven Paston)