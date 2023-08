A Loki vezetőedzője a Fradi elleni rangadón érezte magát Bécsben

– Megerősítést nyert, hogy a Debrecen nagyon erős csapat, ütőképes ellenfélnek mutatkozott. Az első félidőben remekül játszottunk, veszélyes akciókat vezettünk, helyzeteket dolgoztunk ki, ám nem találtunk be. Tudtuk, hogy a Debrecen hátulról építi támadásait, ezért mindenképpen magas letámadással próbálkoztunk, és sikerült is megzavarni a labdakihozatalait, amiből gólhelyzeteket teremtettünk – ez így lesz a visszavágón is. A fordulás után a DVSC előtt is akadtak helyzetek.

Nehéz megmondani, miért nem voltunk hatékonyak a kapu előtt, a LASK ellen is valami hasonlót éltünk át, ettől függetlenül fontos és előremutató, hogy kialakítottunk helyzeteket, előbb-utóbb ennek meglesz a jutalma.

A gólképtelenség oka ezen az estén abban keresendő, hogy volt, amikor az ellenfél kapusa védett, volt, amikor mi hoztunk rossz döntést vagy nem voltunk kellően nyugodtak. Nem akarok rosszat mondani a csapatra, mert jól játszottak a srácok. Amint arra számítani lehetett, izgalmas marad a párharc visszavágója, nyitott a továbbjutás kérdése.

Borítókép: Szrdjan Blagojevics elégedett volt a játékosaival (Fotó: haon.hu)