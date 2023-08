Elhunyt Kotsis Attiláné, a magyar röplabda legendás alakja

A Magyar Nemzet 2010. október 20-án írt nagy terjedelmű portrét az akkor 82 éves mesteredzőről. A cikkből kiderült, hogy az 1940-es évek végén szép reményű atlétaként és kosárlabdázóként a rendőrségen napiparancsba kapta, hogy röplabdáznia kell, s bár első hallásra nem fűlt hozzá a foga, nem volt apelláta, mennie kellett a Partizánszövetség csapatába, majd az akkor szerveződő magyar válogatottban ő lett az első biztos pont. Kotsis Attiláné – a sportágban csak Gabi néni – még az írás születésekor is edzősködött, és akkor, október végén az Egyesült Államokban beiktatták a Hírességek Csarnokába. Magyarországon is számos kitüntetésben részesült: a Prima Primissima-díj mellett a Kiváló Edző Ezüst- és Arany Fokozatát, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjét is ott tartotta a vitrinjében.

Borítókép: Kotsis Attiláné Kincsesy Gabriella 2018-ban (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)