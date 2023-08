Kruscsics a saját érdekét nézte, nem a klubét, ezért kellett mennie

Révész leszögezte: „nem az eredményességgel van problémánk, mert nem is voltak nagy elvárásaink. Itt célokról van szó, ennek voltak meghatározott irányvonalai, ennek mentén kellett dolgozni.” „A Kisvárdának vannak értékei, komoly játékosai. Nem tizenkét ember vesz részt a munkában, hanem húsz, mindenki egyforma. Azok a játékosok, akik nem játszanak, ugyanolyan értékei a csapatnak és a klubnak, és nem szeretnénk senkit sem elveszíteni. Itt ez a veszély most fennáll.” „Több korábbi meghatározó labdarúgónk nem azt az értéket képviseli most különböző okok miatt, mint korábban, és nem engedhetjük az értékromlást” – fejtette ki. „A mi klubunk a harcosságáról, a szenvedélyességéről volt ismert, ez az elmúlt időszakban teljes mértékben megszűnt létezni. Ezt az irányvonalat vissza kell hoznunk, ehhez más személyiségű vezetőedzőre van szükségünk.”

Gerliczki Máté még csak segítséggel lehet vezetőedző Fotó: kisvardafc.hu

Elárulta, a csapat irányítását, felkészítését Gerliczki Máté, az NB III-as együttes edzője veszi át. Révész azt mondta róla, tökéletesen ismeri a játékosokat, azokat is, akiket már el kellett volna kezdeni beépíteni a csapatba, és ismeri a klub gondolkodását, lehetőségeit. „Remélhetőleg rövidesen felvételt nyer a pro licences vizsgára, és onnantól kezdve hivatalosan is lehet majd vezetőedző, addig pedig segíteni fogok neki” – tette hozzá.

Borítókép: Révész Attila szerint Milos Kruscsics már korábban elveszítette a bizalmat (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)