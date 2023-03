Az örökös második hely lehetősége senkit sem érdekel az ezüstérmesnél

– Az idén a Kisvárda egy győzelmet szerzett, ötször végzett döntetlenre, két vereséget szenvedett. Miért éppen most érett meg az idő a váltásra?

– Ez a mérleg pontosan elárulja, hogy ha a számok nyelvére fordítjuk le a csapat teljesítményét, akkor miért volt időszerű váltani a szakmai irányításban. Elgondolkodtató volt, hogy a sok döntetlen olyan meccseken született meg, amelyeken a végén győzelmet engedtünk ki a kezünkből. Ez egyszer-egyszer korábban is előfordult, ám most rendszeressé vált, és ezért muszáj volt megvizsgálni a történtek hátterét.