Lisztes Krisztián eladásával nagyot kaszálhat a Fradi

A Nemzeti Sport információi szerint megkezdődtek a tárgyalások az Eintracht Frankfurt és a Ferencváros között a 18 éves Lisztes Krisztián esetleges átigazolásáról. A német klub konkrét ajánlatot tett az U21-es válogatott támadóért, aki eddig 18 tétmeccsen hét gólt szerzett a Ferencvárosban. Németországból származó információink szerint a Frankfurt már most fizetne egy több millió euróra rúgó összeget Lisztesért, majd egy év múlva egy újabb részletet, és csak akkor, tehát 2024 nyarán kerülne a német klubhoz, addig a Fradiban szerepelhet.

Lisztes eladásával anyagilag jól járhat a Ferencváros Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton

Olyan komplex megállapodáson dolgoznak a felek, amelynek eredményeként a játékos végleges vételára, több év alatt, ha folyamatosan játszik és jó teljesítményt nyújt, akkor a tízmillió eurót is meghaladhatja, de ez nagyban függ a későbbi produkciójától is. Ám nem a Frankfurt az egyetlen érdeklődő, két másik európai topklub is fantáziát lát a Fradiba az előző szezonban berobbant fiatal játékos szerződtetésében.

Borítókép: Lisztes Krisztiánért sok pénzt kaphat a Ferencváros (Fotó: Magyar Nemzet)