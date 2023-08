Megint a bűnügyi nyomozó jelenti a reményt a világbajnokságon

Bathban nem szabad befürödni! A világörökség részének számító, az angol fővárostól 156 kilométerre fekvő település először rendez vb-t, de így sem számít rutintalannak. Két Európa-bajnokságnak is otthont adott 2015-ben és 2019-ben. A tokiói olimpia előtt rendezett Eb-n két kvótát is szereztek a magyarok, ezt elevenítette fel az akkor kizárólag a férfi szakággal, ma már a női versenyzőkkel is foglalkozó szövetségi kapitány, Martinek János.

Martinek János vb-n most debütál a kettős szerepben. Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi

– Az angliai helyszínt jól ismerjük, a legutóbb itt rendezett olimpiai kvalifikációs versenyen, a 2019-es Európa-bajnokságon két kvótát is szereztünk Kovács Sarolta és Demeter Bence révén, ami akár jó előjel is lehet – fogalmazott az 1988-as szöuli olimpia kétszeres bajnoka.

Demeter Bencének vannak szép emlékei Bathből. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Hétfőn a váltószámokkal elkezdődött a világbajnokság: a férfiaknál a Regős Gergely, Szép Balázs duó a második, a nőknél Réti Kamilla, Alekszejev Tamara duó a nyolcadik helyen végzett. A vasárnapi egyéni döntőig mindkét nem selejtezője, rangsoroló vívása zajlik. A döntőt vasárnap rendezik és az eredmények alapján alakul ki a végső csapatsorrend. A vb hétfőn a vegyes váltóval zárul. A férfiak és a nők versenyében is az első három hely ér kvalifikációt, de ha olyan öttusázó végez érmes pozícióban, aki már korábban kiharcolta az ötkarikás részvétel lehetőségét, a kvóta nem tolódik lejjebb. Az idén ki nem osztható helyeket majd a 2024. június 17-én érvényes olimpiai világranglistáról töltik fel.