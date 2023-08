Mit keres a toronydaru a Hősök terén és a Kodály köröndön?! + videó

A világbajnokság – amelyen 63 fős magyar csapat indul – egyik különlegessége, hogy a maratoni és a gyaloglóversenyeket Budapest belvárosában rendezik meg, és a rajt, valamint a befutó helyszínéről, a Hősök teréről indul egy olyan, az atlétikai világbajnokságokon még sosem látott kábelkamera, amely egy kilométer hosszan mutatja majd a levegőből a futókat és a várost. A Hősök terén és Kodály köröndön felállított két daru között negyven méter magasan fut majd a kamera. Németh Balázs, a világbajnokságot szervező Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója a hét végén elmondta, a viharok miatt többször is le kellett állítani a helyszíneken folyó munkát, így a kivitlezésben mintegy félnapos csúszást jött össze. Ugyanakkor mindenkit megnyugtatott, hogy valamennyi munkálat határidőre elkészül, és nem lesz akadálya a világbajnokság utcai versenyeinek hibátlan lebonyolítása előtt.

A világbajnokság Budapest belvárosában is zajlani fog

A vb egyébként jövő szombaton 8.50-kor éppen a férfi 20 kilométeres gyaloglással indul a Hősök teréről.

A világbajnokság több alkalommal átalakítja majd Budapest városképét, több forgalmas közlekedési útvonal is versenyhelyszínné alakul. A város egyes pontjain részleges forgalomkorlátozás és hosszabb lezárások lépnek életbe. Ezek jobbára a Hősök Tere – Andrássy út – Bajcsy-Zsilinszky út – Roosevelt tér – Lánchíd – Alagút –Várkert Bazár útvonalat érintik, de a Városligeti Műjégpálya előtti útszakasz és az Állatkerti körút is érintett lesz. Az előkészítő munkálatok miatt részleges lezárásokra kell számítani a maraton útvonalán már a vb előtti időszakban is.

A világbajnokság az M4 Sporton végig követhető lesz

A vb-t közvetítő M4 Sport csatornaigazgatója, Székely Dávid elmondta, hogy a vb összes lényeges pillanata látható lesz náluk. Megjegyezte: az atlétikai közvetítésekben a párhuzamosan zajló számok közben nagyon nehéz mindig megtalálni a megfelelő kamerát. – Nekünk ez a vállalásunk és a feladatunk, hogy a nézőnek megadjuk a lehetőséget és a segítséget: ne kelljen kapcsolgatnia, meg tudja nézni az összes fontos pillanatot élőben. Valamint, hogy első kézből meghallgathassa a hazai és nemzetközi sztárok véleményét, hiszen olyan lehetőségünk van, mint soha korábban nem volt – fogalmazott a csatornaigazgató. Székely Dávid elmondta, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség hozza a saját csapatát, a képi világ megteremtése az ő feladatuk lesz, de a közmédiának is lesznek saját kamerái, és ezek közül néhány külön a magyar atlétákat követi majd.

Az augusztus 19–27. közötti világbajnokságra már több mint 300 ezer belépőjegy elkelt, de a Jegy.atlétikaivilágbajnoksag.hu weboldalon még lehet vásárolni.

Három magyar atléta is érmes lett a jeruzsálemi U20-as atlétikai Európa-bajnokság második döntős napján: a gerelyhajító Herczeg György az első, 200 méteres síkfutásban Sulyán Alexa második, a kalapácsvető Csekő Miklós a harmadik helyen végzett. A magyar bajnok Herczeg, az FTC versenyzője, aki július 26-án 84,98 méteres országos csúccsal nyert Kismartonban, közel 80 méteres kísérlettel, 79,45-tel győzött. Sulyán, aki Herczeghez hasonlóan indul a világbajnokságon is, 23.26 másodperccel végzett a második helyen.

Borítókép: A vb kabalafigurája, Youhuu a Bajcsy-Zsilinszky úton. A maratonfutók is erre jönnek (Forrás: Facebook/Nemzeti Atlétikai Központ)