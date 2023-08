Nagyon magas helyről kapott nagy dicséretet a budapesti atlétikai vb

A Nemzeti Atlétikai Központban ma este hét döntővel (férfigerelyhajítás, férfi 5000 m, férfi 4x400 m váltó, női 800 m, női 3000 m akadály, női magasugrás, női 4x400 m váltó) véget ér Magyarország történetének valaha volt legnagyobb sporteseménye, a 19. atlétikai világbajnokság. De miként a nagy világversenyek előtt szokás, az eseményt az utolsó nap esti programja előtt már értékelték a legfőbb illetékesek: Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) elnöke, Schmidt Ádám, a világbajnokság kormánybiztosa, valamint Németh Balázs, a világbajnokságot szervező Budapest 2023 NZrt. vezérigazgatója.

Sebastian Coe, Schmidt Ádám és Németh Balázs Fotó: Origo/Csudai Sándor

Az Origo arról ír, hogy a sajtótájékoztatón Jackie Brock-Doyle, a WA kommunikációs igazgatója először Sebastian Coe-t kérte fel, hogy tartsa meg az eseményértékelő beszédét. Ám Coe váratlanul Németh Balázsnak és Schmidt Ádámnak továbbította a szót, akik mint elmondta, elképesztően jó szervezés vezérei voltak a kezdetektől a végéig.

– Hálásak vagyunk a nemzetközi szövetségnek és mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy Budapesten legyen ez a világbajnokság. Köszönöm a szervezőknek és a Magyar Atlétikai Szövetségnek, valamint a magyar atlétáknak és a stábjaiknak, hogy az elmúlt kilenc napban ilyen nagy sikereknek, ilyen pillanatoknak lehettünk szemtanúi. Köszönöm a magyar kormánynak, hogy biztosították a feltételeket, hogy megrendezhettük a lehető legjobb világbajnokságot – fogalmazott Schmidt Ádám.

Németh Balázs arról beszélt, hogy fárasztó napokon vannak túl, de megérte a munkába fektetett sok energia.

– A csapatom teljesen kimerült, de egyben nagyon boldog is az elmúlt kilenc nap hatására. A világbajnokság nem is lehetett volna ennél szórakoztatóbb és színvonalasabb, Magyarországon ilyet még nem láthattunk. Százhúsz ország szurkolói számára több mint 400 ezer jegy talált gazdára, ami önmagáért beszél – mondta Németh Balázs.

Sebastian Coe számára különleges volt a budapesti vb

Sebastian Coe pedig elárulta, hogy lenyűgözte a szervezés és a hangulat.

– Ez az első olyan világbajnokság, amely az elnökségem díja, hiszen a korábbi hármat megörököltem, ezért is különleges ez számomra. Jó partneri kapcsolatot építettünk ki Budapesttel, a magyar kormánnyal és a szervezőkkel, és a nagyon jó munkaerővel rendelkező országgal innovációra és ambiciózus hagyatékra törekedtünk, ami létre is jött. Nem emlékszem olyan világbajnokságra, amelyik ennél jobb volt a hangulatot illetően, ami a Nemzeti Atlétikai Központ kialakításának és annak is köszönhető, hogy nem csupán a magyar atléták szereplésekor szurkoltak hangosan a nézők – mondta el a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke.

Borítókép: Több mint négyszázezer belépőjegy talált gazdára a vb-n (Forrás: Facebook/World Athletics Championships Budapest 23)