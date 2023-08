Számadatok bizonyítják, hogy Vogel Soma valóban ötméteresölő

– Két védés abszolút megérzés volt, kettőt viszont előre elterveztem. A lövők ilyenkor már fáradtak, nem tiszta fejjel lőnek, akaratlanul is a jól bevált lövéseiket veszik elő, amikre lehet készülni. Jó érzés, hogy az ellenfél játékosai is látják, hogy korábban védtem büntetőket, és ez ott van a fejükben – Vogel Soma azon melegében így beszélt a döntőről, az ötméteres párharcról, amikor hét lövésből négyet is kivédett.

Varga Zsolt és Vogel Soma öröme (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Kiváló alapképesség felkészüléssel és némi lélektani hadviseléssel fűszerezve. Ez tehát Vogel Soma titka, avagy receptje.

S bizony a magyar vízilabda-válogatott kapusának és az ellenfeleknek is van mire visszatekinteni. Vogel Soma pályafutása során eddig hét olyan döntőben szerepelt, amelyek ötméteresekkel dőltek el. Azok után, hogy az elsőt elveszítette a klubcsapatával, a Fradival, a következő hatot megnyerte, négyet a klubjával, kettőt a válogatottal. Szegény görögök különösen rettegik a magyar kapust, aki korábban kétszer az Olimpiakosz ellen is megkeserítette az életüket.

Az pedig egészen egyedülálló bravúr, hogy a fukuokai világbajnokság egyenes kieséses szakaszában, természetesen a görögök ellen büntetőpárbajt is számítva, 12 ötméteresből csupán 4-et tudtak belőni neki.