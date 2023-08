Visszatért a Grand Slam-bajnok, majd elárulta, mi az, ami boldoggá tette

Caroline Wozniacki győzelemmel tért vissza a profi tenisz világába. A 2018-ban Australian Open-győztes nyerő korábbi világelső dán játékos szűk négy év kihagyás után a nyáron jelentette be, hogy visszatér. A dán játékos mindig is hallatlanul népszerű volt a teniszrajongók körében, ő azon ritka játékosok egyike, akik előbb lettek világelsők, és csak utána nyertek Grand Slam-versenyt. Wozniacki 2018-ban Ausztráliában tette fel a koronát a teljesítményére.

Két évvel később – ugyancsak Ausztráliában – búcsúzott el a tenisztől, azóta két gyermek édesanyja lett. A sportággal való kapcsolata a televíziós szakkommentálásra korlátozódott. Bő egy hónapja Wozniacki váratlanul bejelentette, érez még magában erőt a profi sporthoz, ezért visszatér a profi teniszhez.

A visszatérésre kedden este Montréalban került sor, Wozniacki ellenfele a selejtezőből érkező ausztrál Kimberly Birrell volt. A korábbi világelsőn nem látszott, hogy legutóbb 1293 napja teniszezett hivatalos mérkőzésen. A 32 éves dán másfél órás mérkőzésen 13 nyerőt ütött, és összesen hatszor vette el Birrell adogatását. Simán nyert 6:2, 6:2-re.

– Nagyon jó érzés visszatérni. Több mint három évnyi kihagyás után ez volt az első meccsem, éreztem is, hogy egy kicsit rozsdás vagyok – kezdte értékelését a mérkőzést követően a boldog győztes. Wozniacki a nap első mérkőzését játszotta a centerpályán, a találkozó helyi idő szerint 12.30-kor kezdődött. A topjátékosok a legritkább esetben szoktak korán, a program elején pályára lépni. Nagyon úgy tűnik, hogy a szervezők kedvesedni akartak a visszatérő klasszisnak, és így alakították a menetrendet.

– Ránéztem az órára, és amikor láttam, hogy mennyi az idő, rájöttem, hogy a gyerekeim még a délutáni alvásukat töltik. Most vár rám egy kis meccs utáni kezelés, aztán eszem valamit, és már megyek is hozzájuk. Igazából ez a jó oldala annak, hogy ilyen korán játszottam, mert így a teljes délutánt velük tudom tölteni – szaladt ki a visszatérőből az őszinte vallomás. A dán anyuka 2021-ben hozta világra Oliviát, majd egy évre rá született meg James, a kisfia. A gyerekek sportos családból származnak, az édesapjuk David Lee, a Golden State Warriors korábbi NBA-bajnok kosárlabdázója.

Wozniacki szakmai síkra terelte a visszatérését. – Őszintén szólva nem igazán tudtam, hogy mit várhatok ettől a mérkőzéstől. Rengeteg minden kavargott a fejemben, de fogalmam sem volt arról, hogy mit és hogyan fogok játszani, mert irtó régen volt utoljára tétmeccsem. Fontos volt, hogy ura legyek az érzéseimnek, ne törjek össze egy hiba után és ne örüljek túlzottan egy jó megmozdulást követően. Mindent figyelembe véve boldog vagyok azzal, ahogyan ma játszottam, egyáltalán nem volt ugyanis könnyű mérkőzés – mondta a korábbi világelső dán, aki a második fordulóban a wimbledoni bajnok, Marketa Vondrusova ellen folytatja a szereplését Montreálban.

– Marketa hihetetlenül jól játszott Wimbledonban. Balkezes, nyilvánvalóan kemény ellenfél, hiszen soha nem könnyű egy balkezessel játszani, a labda folyton a másik irányban jön vissza ahhoz képest, mint amire számítanék. Úgy fogok kimenni, hogy jól akarom magam érezni a pályán. Nincs veszítenivalóm – nyilatkozta a dán teniszező.

Borítókép: Wozniacki Montreálban győztes meccsen tért vissza