Idén is megrendezik az Országos Gaming Expót

A pandémia végén, 2022-ben indult útra az OGEX, amelynek célja a játékiparban és technológiai innovációkban rejlő újdonságok bemutatása, melyet egyedülálló módon, egy roadshow keretében szervezték meg, s így a kezdeményezés elérte Magyarország összes nagyvárosát – írja az Origó.

Ahogy tavaly, az OGEX idén is szélesebb közönséghez juttatja el a legújabb gaming- és e-sport-trendeket. A 2023-as eseménysorozat helyszínein a látogatók autószimulátorok, VR-eszközök és retró játékok mellett meglátogathatják az OGEX gamer múzeumát, cosplay-bemutatókat követhetnek nyomon, valamint az edukációs aktvitivásokkal és a helyszíni előadásokon belátást nyerhetnek a gaming és az e-sport mélyebb szegleteibe is. Az OGEX helyi rendezvényein az egyes vármegyeszékhelyek lokális klubjai és egyesületei is részt vesznek, így a különböző vármegyék lakói közelebb kerülhetnek a helyi közösségekhez, ezáltal segítve a hazai gaming és e-sport-kultúra további fejlődését.

Idén az e-sport-kihívást a Rocket League egyéni versenye adja majd, ugyanis az OGEX 2023 E-sport OPEN ebben a versenyjátékban kerül megrendezésre. Az online selejtezőket követően a játékosok a területi döntőkben mérik össze tudásukat, az egyes vármegyék legjobbjai pedig a november végén rendezett budapesti nagydöntő során küzdhetnek meg egymással a dicsőségért. A Rocket League verseny a Magyar E-sport Szövetség (HUNESZ) kiírása alapján valósul meg, a közvetítés, valamint a tudósítás pedig az Esport 1 stábjának köszönhetően jön létre.

2023-ban az OGEX menetrendje a következő: Székesfehérvár – 09. 08.

Zalaegerszeg – 09. 13.

Szombathely – 09. 14.

Debrecen – 09. 20.

Nyíregyháza – 09. 21.

Szeged – 09. 25.

Kecskemét – 09. 26.

Szekszárd – 09. 28.

Pécs – 09. 29.

Szolnok – 10. 05.

Békéscsaba – 10. 06.

Győr – 10. 12.

Veszprém – 10. 26.

Tatabánya – 10. 28.

Miskolc – 11. 02.

Salgótarján – 11. 03.

Eger – 11. 07.

Kaposvár – 11. 09.

Budapest – 11. 25.–11. 26.

A rendezvény idén is ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. További információt az eseményről, a helyszínekről, a programokról és a Rocket League versenyről a megújult OGEX weboldalon találnak az érdeklődők.