Micsoda slusszpoén a Ferrari csapatától, a Milan világbajnoka is kiszurkolta!

Gyengélkedik a Ferrari a Formula–1-es világbajnokságon, Carlos Sainz az ötödik, Charles Leclerc a hatodik a pontversenyben, és az a helyzet állt elő, hogy a csapatok között a maranellói istálló csak a negyedik a Red Bull, a Mercedes és az Aston Martin mögött. Ez azért fordulhat elő, mert a két Red Bull-pilóta, a címvédő és a vb-n most is élen álló Max Verstappen, valamint Sergio Pérez mellett a Mercedes és az Aston Martin egy-egy versenyzője, Lewis Hamilton és Fernando Alonso is sok pontot ver a ferrarisokra.

Max Verstappen az Olasz Nagydíj harmadik szabadedzésén Fotó: MTI/AP/Luca Bruno

A Formula–1 legpatinásabb csapata a hét végén az Olasz Nagydíjon, Monzában nagyon akar bizonyítani. Frédéric Vasseur csapatfőnök azt fejtegette, hogy a szurkolótáboruk hatalmas támogatást ad nekik, de a hazai pálya egyúttal nagy nyomást is jelent, és ezt a helyzetet kell kezelniük. Nos, a szabadedzéseken ez Sainznak remekül sikerült. A pénteki első gyakorláson Verstappen mögött második lett, a másodikon aztán már ő jegyezte a legjobb köridőt, miként szombaton a harmadik szabadedzésen is. A mai tréningen Sainz, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Alonso, George Russell (Mercedes) volt az első hat sorrendje.

Sainz, Verstappen és Leclerc csatája

Délután az időmérőn a Q1-ben a kemény keverékeken Verstappen bizonyult a leggyorsabbnak, Lance Stroll pedig a leglassabbnak, az Aston Martin kanadai pilótája így holnap az utolsó, huszadik helyről kezdi majd futamot. A Q2-ben közepes keverékek kerültek fel az autókra, ezeken is Verstappené lett a legjobb köridő, de Leclerc és Sainz ott volt a nyomában. Végül pedig jött a Q3 lágy keverékeken, és a Ferrari bokszában ott szurkolt az AC Milan labdarúgócsapatának francia világbajnoka, Olivier Giroud is.

Verstappen az első próbálkozása során hibázott (1:20,631 perc), Leclerc megelőzte (1:20,564), de Sainz nála is jobb volt (1:20,532). Verstappen ideiglenesen a harmadik helyre így is jó volt, és a Ferrarinál nem lehettek nyugodtak. A második „lövéseket” Leclerc nyitotta, a monacói javított (1:20,361), Verstappen azonban letaszította az élről (1:20,307). Ám még nem volt vége, hiszen jön Sainz és vele a Ferrari slusszpoénja, a spanyol 1:20,294-es idővel megnyerte az időmérőt, s mondani sem kell, tomboltak az olaszok a monzai lelátókon. Carlos Sainz pályafutása negyedik, idei első rajtelsőségét szerezte, a lehető legjobbkor, és nem kérdés, hogy ez a legemlékezetesebb neki.

Élen a Ferrari a rajtrácson

Az Olasz Nagydíj rajtsorrendje:

1. sor:

Carlos Sainz (spanyol, Ferrari)

Max Verstappen (holland, Red Bull)

2. sor:

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

George Russell (brit, Mercedes)

3. sor:

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull)

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

4. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

5. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

6. sor:

Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri)

Liam Lawson (új-zélandi, Alpha Tauri)

7. sor:

Nico Hülkenberg (német, Haas)

Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo)

8. sor:

Logan Sargeant (amerikai, Williams)

Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo)

9. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpine)

Esteban Ocon (francia, Alpine)

10. sor:

Kevin Magnussen (dán, Haas)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Az 53 körös Olasz Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol el Monzában.

Borítókép: Carlos Sainz nagy győzelmet aratott az Olasz Nagydíj időmérőjén (Forrás: Twitter/Scuderia Ferrari)