A Fradi ifi Eb-győztese hét góllal debütált a felnőttválogatottban

A Norvégia elleni debreceni vereség után Schwechatban folytatta szereplését az Euro-kupában. Három játékos is kerek számhoz érkezik a magyar válogatottban: Debreczeni-Klivinyi Kinga hetvenötödször, Pásztor Noémi és Kuczora Csenge pedig huszadszor ölthette magára a címeres mezt, míg a betegség után lábadozó Vámos Petra helyére behívott Simon Petra most mutatkozhatott be.

Debreczeni-Klivinyi Kinga volt a legjobb emberünk az első félidőben Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a kapus poszton változtatott a debreceni meccshez képest: Szikora Melinda helyett Szemerey Zsófi került be a kapuba. És több védéssel kezdett a Mosonmagyaróvár kapusa.