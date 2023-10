Dzsudzsák ajánlatot kapott a PSV-től, és megszorongatná a Fradit

Tizenhárom hónapja irányítja a Debrecen csapatát a szerb Szrdjan Blagojevics vezetőedző, mialatt még nem volt olyan rossz sorozatuk Dzsudzsák Balázséknak, mint most. A DVSC legutóbb szeptember elején a Kecskemét elleni bajnokin tudott győzni, azóta három vereség és egy döntetlen a csapat mérlege. A Blagojevics-érában először fordult elő, hogy négy egymást követő mérkőzésen nyeretlen maradt az együttes az NB I-ben, ennek ellenére Dzsudzsák nagyon pozitívan nyilatkozott a hétközi Sport Forum Hungaryn.

Dzsudzsák Balázs nem akar annyi ideig futballozni, mint Király Gábor, de még nem vonul vissza. Fotó: MTI/Derencsényi István

– A Debrecen jelenleg is felfelé tart, és ha nem is Fradi-magasságokat célozzuk meg, de szeretnénk a tabella felső részéhez tartozni. Azért megjegyzem, hogy jót tenne mindenkinek, ha meg lehetne szorítani a Fradit – jegyezte meg Dzsudzsák, aki ezzel arra utalt, hogy a zöld-fehérek 2019 óta mindig megnyerték a bajnokságot, és a jelenlegi idényben is ők a legnagyobb esélyesek.

Dzsudzsák 2020-ban tért haza Debrecenbe az arab futballból, a csapat akkor még a másodosztályban szerepelt, de a válogatottsági rekorder vezérletével az előző évadban már az NB I-ben szerezte meg a bronzérmet. A rutinos középpályás december 23-án már a 37-et tölti be, a szerződése jövő nyáron lejár a DVSC-vel, de azt a hazatérése óta mindig csak egy évre kötik újra. A szavaiból kiindulva ez most is csak formalitásnak tűnik.

Mikor vonul vissza Dzsudzsák Balázs?

– Még abszolút jól érzem magam, és hál’ istennek egy olyan Debrecenben futballozok, amely minden nap arra ösztökél, hogy folytassam. Még nincs itt az a pillanat, hogy holnap kiszálljak, és otthagyjam a csapatot – jelentette ki Dzsudzsák, aki azt is elárulta, hogy korábbi holland csapatától, a PSV Eindhoventől felkérést kapott arra, hogy legyen a klub nagykövete. Egyelőre azonban még nem látja tisztán, mivel szeretne foglalkozni a majdani visszavonulása után.

Még biztos nem, de Dzsudzsák viccesen azt megjegyezte, hogy nem akar 43 éves koráig futballozni, mint Király Gábor, elég volt egy rekordot elvenni a legendás kapustól, akinek megdöntötte a válogatottsági csúcsát.