Sallai Roland végre kimondta azt, amit Szoboszlai is nagyon várt

A jenlegi magyar válogatottban a támadásokban egyértelműen Sallai Roland és Szoboszlai Dominik a két kulcsfigura. Ők ketten régóta megtalálták a közös hangot, aminek a legszembetűnőbb jele még a márciusban elhíresült kő-papír-olló játékuk volt a válogatott meccsein, amit ugyan sokan nem néztek jó szemmel, de azt elárulta, hogy különleges kapcsolat alakult ki közöttük. Ez azóta sincs másként, Szoboszlai legutóbb a szerbek elleni hazai győzelem után áradozott Sallai bombagóljáról, miszerint már azt sem tudja, melyik a barátja gyengébb lába.

Sallai Roland Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik után mehetne a Premier League-be. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Sallai és Szoboszlai tavaly nyárig a Bundesligában is együtt futballoztak, ekkor azonban utóbbi Lipcséből a Liverpoolba igazolt. Sallai maradt a Freiburg játékosa, amelyben a jelenlegi idényben szárnyal, tíz tétmeccsen már négy gólja és két gólpassza van a klubjában. Korábban többször lehetett hallani arról, hogy távozna, és Marco Rossi szövetségi kapitány is kijelentette nemrég, hogy szerinte Sallai a képességeivel komolyabb csapatban is megállná a helyét, mint a Freiburg.

Sallai az utóbbi időben rendre szűkszavúan nyilatkozott a jövőjét firtató kérdésekről, mindig csak annyit mondott, hogy jelenleg a Freiburgra koncentrál. Most a Mol-csapatnak adott interjúban azonban elárult konkrétumot is arról, milyen irányba szeretne továbblépni. – Én mindig nagy célokat tűztem magam elé, pályafutásom elejétől kezdve az volt a célom, hogy egy topliga élcsapatának legyek a játékosa, és ez nem változott most sem – nyilatkozta Sallai. – Örülök, hogy jól megy a Freiburgban, és jelenleg maximálisan a Freiburgra is koncentrálok, de természetesen mint mindenki másnak, nekem is megvannak az egyéni céljaim is. Az álmom a Premier League lenne, hiszen az angol most a világ legerősebb bajnoksága.

A 26 éves szélső tehát követné Angliába jó barátját, Szoboszlai Dominiket. Sallai szerződése 2025 nyaráig szól a Freiburggal, így a jelenlegi idény végén, főleg egy sikeres Eb-szereplés után jövő nyáron már jó alkupozícióból tárgyalhatna klubjával az esetleges távozásról.

Sallai szerint nem történt tragédia Litvániában

Természetesen a Litvánia elleni idegenbeli 2-2 is szóba került a Mol-csapat interjújában, és Sallai nem értette, hogy miért érkeztek szélsőségesen negatív reakciók az eredményre: – Én nem látom olyan negatívan a dolgokat, mint sokan. Volt egy rossz félidőnk, amit aztán egy jó követett, és ebből lett egy döntetlen. Ha végignézünk azon az úton, amit Marco Rossi érkezése óta bejártunk, egészen hihetetlennek tűnik, amit elértünk. És ha az emberek örömmel fogadják, hogy az út közben vannak pozitív kilengések, akkor azt is el kell fogadniuk, hogy vannak negatívak is. Nem leszünk egy angliai győzelemtől világverő csapat, ahogy egy litvániai pontvesztés sem ok arra, hogy keseregjünk. Ahogy mi boríthatjuk a papírformát az angolok, a németek vagy a szerbek ellen, ugyanúgy Litvánia is boríthatja ellenünk. A foci már csak ilyen.