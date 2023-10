Elek Gábor az új felkérésről: Ezen gondolkodnom sem kellett

Október 12-én, Dunaszerdahelyen vette kezdetét a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) határon túli edzőképzési programja, néhány nap múlva, október 14–15-én Beregszászon folytatódott, ahol tehát a háború ellenére is van magyar élet. Kárpátalja már a háború alatt, alig egy éve elképesztő lendülettel és lelkesedéssel kapcsolódott be a magyar kézilabdás vérkeringésbe, mondani sem kell, embert próbáló körülmények között. Az október 14–15-i beregszászi eseményre például volt, aki azért nem tudott elmenni, mert útközben két ellenőrzőponton is át kellett volna haladnia, és fennállt a veszélye, hogy ha fennakad, már viszik is – nem edzőnek, hanem a háborúba, katonának.

Dunaszerdehelyi lányok edzés közben. Forrás: MKSZ

Jövő hét végén, október 30-án pedig a partiumi Mezőfényen folytatódik a képzés. A magas színvonalra kiváló szakemberek jelentenek garanciát, Juhász István, az MKSZ sportszakmai igazgatója, Horváth László európai szövetségi (EHF) mesteredző, a képzési központ vezetője, Varga Márta, az 1990-es évek válogatott klasszisa mellett Elek Gábor korábbi női szövetségi kapitány is vállalta a felkérést, aki rögtön az első helyszínen, Dunaszerdahelyen már előadást is tartott, s ott lesz a Partiumban, majd Székelyudvarhelyen és Adán is.