Működik a védelem, így már bátran várhatja a Veszprém az év csúcsmeccsét

Fél csapatnyi régi ismerős

A csütörtöki mérkőzés érdekessége volt, hogy több kedves ismerős tért vissza ellenfélként Veszprémbe. Xavi Sabaté, a Wisla katalán trénere 2015–2017 között dolgozott Veszprémben, az ő nevéhez fűződik a 2016-ban a Kielce ellen kilencgólos előnyről elvesztett Bajnokok Ligája-döntő. Aztán Fazekas Gergő, akinek az édesapja, Fazekas Nándor veszprémi legenda, továbbá a kapus Mikor Alilovic és Mirsad Terzic, akik szintén jó pár évet húztak le Veszprémben, s 38, illetve negyvenévesen is még az elitben játszanak.

– Először is szeretnék gratulálni a Veszprémnek a megérdemelt győzelemhez. Ma jobbak voltak nálunk. Azonban szeretnék gratulálni a csapatomnak is, hiszen végig küzdöttek. A második félidőben kifejezetten jól teljesítettünk védekezésben, ezt jól mutatja az is, hogy 28 találatot kaptunk. Az 50. percben csak két gól volt a hátrányunk, és megvolt a lehetőségünk arra is, hogy közelebb zárkózzunk, de nem tudtunk élni vele. A Veszprém pedig van annyira jó együttes, hogy ezt kihasználja. Fantasztikus érzés volt ismét a Veszprém Arénában játszani. Összességében elégedett vagyok a mai teljesítményünkkel – Sabaté egyszerre sportszerűen és reálisan értékelt.

Jövő héten tehát irány Barcelona, ahol jó védekezés nélkül végképp nincs esélye a Veszprémnek.

Éledezik a Szeged, kellenek a pontok

A Szeged történelmi meccsen van túl, korábban még sohasem szerzett pontot Kielcében, csütörtökön végre megtört a jég, ráadásul úgy lett 27-27 a vége, hogy az utolsó fél percben a Szeged támadhatott a győzelemért. – A Kolstad elleni vereség után újra kellett építeni magunkat, főleg mentálisan, a Kielce elleni küzdés és az eredmény viszont azt mutatja, hogy ez sikerült. Védekezésben különösen jól teljesített a csapat, mint ahogy a kapusteljesítmény is kiemelkedő volt, a támadójátékunk kicsit hullámzott, hol jobb, hol gyengébb volt, de még egyszer ki szeretném emelni a küzdőszellemet, háromgólos hátrányban sem adtuk fel, sőt a végén volt esélyünk győzni is. A döntetlen igazságos – Kárpáti Krisztián nyilatkozata szerint inkább félig teli, mint üres a szegedi pohár.

Erre utaltak a meccset követő képsorok, a játékosok feltüzelten gratuláltak egymásnak. Igen, van spiritusz az idei Szegedben, jó lenne, ha ez az eredményekben jobban megmutatkozna.

A Szeged öt forduló után egy-egy győzelemmel és döntetlennel, három vereséggel csupán hetedik az A csoportban. Jövő héten az ötpontos Zágráb elleni meccs következik, győzelemmel nagyot lehetne előrelépni.

Borítókép: Munkában a Veszprém védelme a Wisla Plock elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen (Forrás: Telekom Veszprém)