Kane vezérletével Anglia is csatlakozott az Európa-bajnokság mezőnyéhez

Kedden este véget ért az Európa-bajnoki selejtező 8. fordulója. A zárónapon a magyar válogatott is érdekelt volt, ezen kívül még két csoportban csaptak össze a csapatok. A sor kora este a Finnország–Kazahsztán találkozóval kezdődött, amelyen mindkét csapat próbált közelebb kerül az első két helyen négy-négy pont előnnyel álló Szlovéniához és Dániához azok pontvesztése esetén.

Fordulatos volt a finnek és a kazahok mérkőzése Fotó: Europress/AFP/Emmi Korhonen

Jól kezdtek a finnek, a 28. percben az Inter Miami futballistája, Robert Taylor megszerezte a vezetést. A hazaiak egy góllal vezettek a szünetben, és sokáig úgy nézett ki, hogy akár nyerhetnek. A 77. percben azonban jött a feketeleves, Kazahsztán tizenegyest kapott, Baktijar Zajnutgyinov a léc alá vágta a labdát. Már a döntetlen sem lett volna túl jó eredmény a finneknek, de még szomorúbbak lehettek, ugyanis a 90. percben a büntetőt értékesítő csatár másodszor is beköszönt, a kazahok így 2-1-re győztek.

Ez azt jelenteti, hogy a finnek kiszálltak a továbbjutásért zajló versenyből, de a kazahok sem kerültek közelebb a szlovénokhoz és a dánokhoz, akik bezsebelték a három pontot Észak-Írországban, illetve San Marinóban,

ugyanis továbbra is négy pont a hátrányuk az első kettő mögött. Ugyanakkor az meglepetés, hogy Dánia nyögvenyelősen tudott csak nyerni 2-1-re, ám a végelszámolásnál ez mit sem számít. San Marino legutóbb tétmeccsen 2021. május 9-én, a lengyelek ellen 7–1-re elveszített vb-selejtezőn talált be.

Harry Kane tizenegyesből is lőtt gólt az olaszok ellen Fotó: AFP

A játéknap rangadóját a londoni Wembley-ben játszotta Anglia és Olaszország, ez volt az előző, 2021-ben megrendezett Európa-bajnokság döntőjének a visszavágója. Akkor az olaszok nyertek, és most is ők szereztek vezetést, a 15. percben Giovanni Di Lorenzo beadását követően Scamacca megszerezte a vezetést a vendégcsapatnak. Di Lorenzo negyedórával később is asszisztált, ám ennek már az angol közönség örülhetett. Jude Bellingham lépett ki óriási gólhelyzetben, s a támadásban egyébként remek napot kifogó jobb oldali szárnyvédő nem tudta szabályosan szerelni. Néhány percnyi VAR-ozás után következhetett a 11-es, amelyet Harry Kane értékesített.