Igazi aranybánya a feltörekvő sportág magyar utánpótlása

Az ifjúságiak sikerein felül mind a tizenkét magyar résztvevő bekerült a különböző számok döntőibe. A juniorok is sikeres évet zártak, és ugyancsak éremmel tértek haza az Európa-bajnokságról. Hóbor Zalánnak köszönhetően egyéniben és a mixváltóval (Kovács Gyula, Dobi Lili, Hóbor Zalán, Nádas Nóra Romina) is ezüstérmet nyertek. Az U23-as mixváltó-világbajnokságon is az élmezőnyben szerepeltek a magyar fiatalok. Sajnos itt át kellett szervezni a csapatot, mert Nádas Nóra Romina a selejtezők során kerékpár közben bukott, az álla és a válla is megsérült. Noha ő akart, de nem engedték elindulni, helyette az eredetileg csak az elit kategóriában indulni kívánó Kropkó Márta állt be a váltóba, amely a végén másodpercekkel csúszott le a dobogóról, ötödik lett. Pocsai Balázs szakvezető a sikerek egyik okaként elmondta, hogy nagyot javult az edzők munkája, új módszereket és tudatos felkészítést alkalmaznak. Azt már mi tesszük hozzá, hogy az utánpótlás-szakágat vezető edző munkája is jócskán benne van a sikerekben.

Pocsai Balázs Pest környékről, Kistarcsáról került 2003-ban Debrecenbe, mert felfigyelt rá és társaira az akkor már sok eredményt felmutató edző, Papp Zsolt. Kiszemelte és elcsábította őket az akkor megalakult Debreceni Sportcentrum Sportiskola szakosztályához. Jöttek is edzőjükkel, Verrasztó Gabriellával a cívisvárosba, ahol ragyogó feltételeket kaptak (sportuszoda, futási, kerékpározási lehetőség a Nagyerdőben, később egy kerékpáros-edzőcentrum). Meg is hálálták ezt, egymás után jöttek a jó eredmények.

Pocsai Balázs versenyzőként az U23-as Európa-bajnoki bronzérmét és a világbajnoki 10. helyezését értékeli a legtöbbre. Sok más nemzetközi versenyen is az élmezőnyben végzett. A 2016-os olimpiára is el szeretett volna jutni, de a kvalifikációhoz szükséges versenyekre nem sikerült anyagi fedezetet találnia. Így abba is hagyta az élsportot. Közben megszerezte a szükséges végzettséget, elkezdte az edzősködést a legfiatalabb versenyzőkkel.

– Úszni tanítottam a kisgyerekeket, akik közül a legjobbak hamarosan a sportiskola képzésébe kerültek. Most is segítek a szakosztályban, a kerékpáredzéseket végzem a legkisebbekkel. Úgy érzem, bizalommal vannak irántam, s az országúti kerékpározásban nagyon fontos, hogy biztonságban érezzék magukat – beszélt a munkájáról.

A fiatal edző aztán feljebb lépett a szakmájában. – 2022-ben kaptam megbízást a Magyar Triatlonszövetség utánpótlásszakág vezetésére. Azóta dolgozom többek között a válogatott mellett, és segítek munkatársaimmal együtt a fiatalok felkészítésében, kísérem őket a versenyekre, ahol egyre jobban szerepelnek, s ez nagy élmény nekem. A már említett Európa-bajnokságon kifejezetten jó volt magyarnak lenni – mondja büszkén.

Pocsai Balázs időközben másik feladatot is kapott, az akkor alakuló debreceni egyetemi sportdiagnosztikai életmód- és terápiás központba hívták, hogy segítse a spiro-ergométeres felmérések lebonyolítását. Ő végzi ezeket munkatársaival, s az ott dolgozó orvosok kiértékelik az eredményt. – Hetente több tucat csapat és egyéni sportoló jelentkezik ide. A vizsgálattal feltérképezik a sportolók aktuális állapotát, terhelhetőségét és a pulzuszónák meghatározásával segítik a személyre szabott edzésterv kialakítását – ecseteli e munka fontosságát

Pocsai Balázs fő foglalkozása a triatlonos utánpótlás reményteljes tagjainak a segítése, mellékfoglalkozása a sportolók edzése és a teljesítményük vizsgálata. De van egy mindennél fontosabb szerepe, feladata is: kétgyermekes családapa, s így – feleségével együtt – a fiait, a négyéves Zétényt és a kétéves Milánt is neveli a triatlon utánpótlásának.

Úgy véli, illő, hogy a legmagasabb edzői képzettséget is megszerezze, ezért szeptemberben elkezdte tanulmányait az egri Eszterházy Károly Egyetem triatlon edzői szakán.

Íme, a triatlon junior Európa-ranglista legjobb magyar versenyzőinek és csapatok helyezései.

Fiúk: 1. Hóbor Zalán, 4. Kovács Gyula, 7. Kropkó Márton, 12. Soós Gergő Gyula.

Lányok: 2. Nádas Nóra Romina, 15. Szalai Fanni.

Nemzetek versenye: 1. Magyarország

Borítókép: Pocsai Balázs és a mixváltó tagjai (Forrás: Facebook)