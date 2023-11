Misztikus világutazások Pelé, Di Stéfano, Zidane és Ronaldo társaságában

A Ménesi úti Molnár-C. Pál Műterem-Múzeumban megtartott péntek délutáni könyvbemutatón elhangzott, a két szerzőt 35 éve jó barátság fűzi egymáshoz. Ahogy a könyv hátoldalán is olvasható, a „futball-labda nyomában” együtt járták be a világot, és tudósítottak olimpiákról, világ- és Európa-bajnokságokról, valamint a magyar labdarúgó-válogatott számtalan, külföldön lejátszott mérkőzéséről. Dénes Tamás pénteken úgy fogalmazott, hogy ez egy furcsa tematikájú, amolyan életösszegző könyv, amelyben nem kronológia szerint követik egymást azok a sztorik, amelyek a „mágikus-misztikus világutazások” során a tudósításokon kívül történtek velük, hanem a két szerző egymásnak passzolgatja a „labdát”.

Amint Lakat. T. Károly elmondta, tavaly ősszel kórházba került, és a sorrendben kilencedik közös könyv ötlete azután született meg, miután az orvosok „úgy kanalazták vissza az életbe, ahogy Sípos Ferenc rúgta ki a labdát milliméterekkel a gólvonal elől 1966-ban Liverpoolba a brazilok ellen”.

A két, Szepesi-díjjal, Ezüstgerely díjjal és MSÚSZ Nívódíjjal is elismert újságíró a közel 300 oldalon rengeteg élményről, kulisszatitokról, tapasztalatról és tanulságról számol be. A labdarúgáson kívül a kontinensek mindennapjairól, nevezetességeiről, kultúrájáról, az ott élők mikrovilágáról is írnak, de a fókusz mindig az adott eseményen, a soros futballtornán vagy akár csak „azon a bizonyos egy meccsen” van. Az utazások természetszerűen jártak együtt nagy találkozásokkal is, amelyeken többek között olyan világsztárokkal ismerkedtek meg, mint Alfredo Di Stéfano, Pelé, Eusébio, Günther Netzer, Kevin Keegan, Paolo Rossi, Peter Schmeichel, Michael Laudrup, Zinedine Zidane vagy Ronaldo.

A könyv a Magyar Sportújságírók Szövetsége Nagy Béla-programjának segítségével, az Inverz Kiadó gondozásában jelent meg.

Borítókép: Dénes Tamás és Lakat T. Károly (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)