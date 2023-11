Lakás, autó, temérdek pénz: így kényeztetik a Fradi világbajnokát

Ha olykor idegenkedünk is amiatt, miért is volt szükséges Magyarországnak a kiváló birkózó honosítására, Muszukajev Iszmail kétségkívül bizonyított. S nem csupán sportolóként példakép. Harmincévesen már három gyermek édesapja, ötéves kisfia máris a nyomdokába lépett, ő is birkózónak készül.