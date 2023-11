Paul Scholes a földbe döngölte a Manchester United sztárját a BL-blama után

A Manchester United győzelemre volt ítélve a Galatasaray ellen, és jól is indult a meccs, hiszen bő negyedóra után már két góllal vezetetett, a második találatot pedig Bruno Fernandes jegyezte. Csakhogy ezek után kiengedte a győzelmet a kezéből a United, 3-3 lett a vége, ami után már ki is eshetett volna az angol klub, ha a Köbenhavn nyerni tud a Bayern München ellen. Mivel ez nem történt meg, az a találkozó 0-0 lett, a United továbbjutási reménye még él, de az utolsó fordulóban már a bajorok elleni esetleges győzelem sem lesz feltétlenül elég neki, hiszen a Köbenhavn és a Galatasaray is egy ponttal megelőzi, így a manchesteriek csak akkor juthatnak a nyolcaddöntőbe, ha az ő egymás elleni mérkőzésük döntetlen lesz. Paul Scholes kritikája meg is érkezett.

Bruno Fernandes felelősségét firtatta Paul Scholes az újabb BL-blamában. Fotó: EPA/Erdem Sahin

A korábbi klublegenda, a United mezében 716 meccsen pályára lépő Scholes a gólszerző Bruno Fernandest pécézte ki magának, és nem véletlenül. A portugál sztár a kellemetlen döntetlen után a csapattársait vette elő, amikor a következőket mondta: – Rég lezárhattuk volna ezt a meccset, sok helyzetünk volt, de hibákat követtünk el. Hogy őszinte legyek, ez nagyon kevés. Nem akarok negatív lenni, de amit eddig nyújtottunk a Bajnokok Ligájában, az nem elég.

Scholes: Fernandes kétszer is hülyeséget csinált

Erre reagált a Daily Mail cikkében Scholes, aki szerint Fernandesnek mindenek előtt saját magában kellene keresnie a hibát, a Galatasaray elleni győzelem ugyanis a gólja ellenére nagyrészt rajta is ment el.

– Hallottam, hogy a nyilatkozatában hibákról beszélt, de ezek közül két nagyot éppen ő követett el, mert kétszer is az ő buta szabálytalansága után szerzett gólt az ellenfél – jelezte Fernandesnek Paul Scholes. – Az egész csapatnak, beleértve annak kapitányát is, felelősséget kell vállalnia, mert ez olyan meccs volt, amit meg kellett volna nyerni. Egyszerűen nem tudnak kapott gól nélkül futballozni, a védelem szét van esve, a kapus hibázik, Fernandes meg olcsó szabadrúgásokkal esélyt ad az ellenfélnek.

Azért Fernandes joggal mutogathat a United kapusára, mert lehet, hogy ő felesleges szabálytalanságot követett el, de abból még nem kell annak következnie, hogy André Onana csúnyán bevédi Hakim Zijes védhető lövését. Ez a potya is kellett ahhoz, hogy a manchesteriek végül nem nyertek a Galata ellen.

