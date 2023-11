Szita Zozó, a bombázó nyolc másodperccel a vége előtt döntött

A szenvedősen indult, de magabiztos hazai győzelemmel zárult múlt heti mérkőzés után útra kelt a Szeged, meg sem állt Észak-Macedóniáig, ahol az Eurofarm Peliszter ellen lépett pályára a férfikézilabda Bajnokok Ligája A csoportjában.

Luka Stepancic pontosan lőtt az első félidőben (Fotó: MTI/Bús Csaba)

A BL-újonc ellen Mikler Roland bemutatott három védést, de a támadó játék meglehetősen visszafogott volt, ugyan Dean Bombac sokat vállalt, a szlovén irányító mellett a horvát balkezes lövő, Luka Stepancic volt igazán aktív. Az észak-macedónoknál pedig a NEKA-n nevelkedett Uros Borzas, ezzel együtt az elő félidő nem volt körömrágós, két, három olykor négy góllal is vezetett a Szeged a lelkes közönsége előtt játszó Eurofarm ellen. A félidő végére három lett közte, 15-12-es szegedi előnnyel mentek szünetre a csapatok.

A folytatás sokkal szorosabban alakult

Nem várt bonyodalmak keletkeztek a második félidőben: 19-15 után kivágott egy huszáros, 4-0-s rohamot az Eurofarm, egy csapásra utolérte a Szegedet. Miklert Imsgard váltotta a kapuban, Kárpáti Krisztián edző variálta a kezdő hatosát, de ebben a magyarok nem nagyon villogtak. A sérült nem is lépett pályára, Bodó Richárd egy, Szita Zoltán mindössze két gólt szerzett. Mario Sostaric fölé dobott hetese után Garciandia okos labdaszerzései után állította vissza a Szeged a korábbi különbséget, de az előző szezon döntőse, a Kielce életét is megkeserítő Eurofarm nem adta fel. Mikler visszaállt a szegedi kapuba. Szorosan alakult a végjáték, ebben a zsinórban három gólt szerző Mario Sostaric volt a szegedi főszereplő. De az Eurofarm az utolsó percben kiegyenlített. Kárpáti Krisztián 22 másodperccel a vége előtt időt kért, az utolsó szó Szita Zoltáné volt, a magyar válogatott átlövője bombázta be a győztes gólt nyolc másodperccel a vége előtt. 28-27-re nyert a Szeged.

Férfikézilabda Bajnokok Ligája, A csoport: Eurofarm Peliszter (észak-macedón)–OTP Bank-Pick Szeged 27-28 (12-15).

A mérkőzés hivatalos statisztikája ITT.

A Szeged a hatodik helyen áll a csoportjában, és a jövő héten a horvát NK Zagreb otthonában folytatja a szereplését a BL-ben.