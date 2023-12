Marco Rossi elárulta, milyen a kapcsolata Orbán Viktorral

beszélt arról, milyen út vezetett a magyar állampolgárság megszerzéséig, az októberi eskütételig.

Marco Rossi és Novák Katalin köztársasági elnök. Fotó: MTI/Illyés Tibor

– Egy évvel ezelőtt Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke megkérdezte, hogy szeretném-e felvenni a magyar állampolgárságot, én pedig igent mondtam. Büszkeséggel tölt el, hogy magyar állampolgár lehetek, részben a gyerekkori kötődésem miatt, részben pedig azért, mert tényleg otthon érzem magam Magyarországon. Ez főleg az emberek attitűdjének köszönhető, mindenki kifejezetten kedves velem, és nem csak az utóbbi években. Annak ellenére, hogy külföldi vagyok, a magyarok kezdettől fogva nagy szeretettel és tisztelettel fogadtak. Biztosan akad, aki nem így érez, de azt tapasztalom, hogy az emberek nagy többsége azért kedvel, és ez nagy-nagy büszkeséggel tölt el.

Marco Rossinak Orbán Viktor is gratulált az állampolgárság felvételéhez, és a Mandiner megkérdezte, hogy mostanában beszélt-e vele. – Igen. Korábban is többször találkoztunk mérkőzéseken a stadionban vagy egyéb eseményeken. Orbán Viktor egyébként tényleg szakértője a labdarúgásnak, ezt azonnal érzi az ember, ha a fociról beszélget vele. Ez persze nem azt jelenti, hogy valaha is tanácsot adott volna azzal kapcsolatban, mit és hogyan tegyek. Mindig kedves volt, és értékelte a munkánkat. Úgy érzem, jó kapcsolatom van vele. Igaz, én sosem beszélek a politikáról – nem is értek hozzá. Mondjuk úgy, hogy a miniszterelnök sokkal jobban ért a focihoz, mint én a politikához.

Borítókép: Orbán Viktor, Marco Rossi és a kapitány segítője, Cosimo Ingusco aki ugyancsak magyar állampolgár lett (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)