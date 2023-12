Montenegró ellen verekedésre számítanak a magyar válogatott játékosai

Csapattársa, Szemerey Zsófi is tudja, hogy az európai csoportrivális más szintet képvisel, mint Paraguay és Kamerun, és a mérkőzés intenzitása és tétje is más lesz. – Nagyon nehéz ütközet lesz. Ha pontosan játszunk, akkor nem lehet baj. Ugyanakkor a montenegrói csapat nagyon erős, még akkor is, ha sok a sérültjük. Keményen kell játszani, verekedős meccs lesz, a montenegrói vér ki fog jönni a pályára. Sok múlik a bírókon, mennyit engednek meg nekik – mondta a magyar válogatott kapusa.

A Montenegró elleni mérkőzés hétfőn 20.30-kor kezdődik (tv: M4 Sport).