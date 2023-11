A legjobb magyar vallomása: Megbeszéltük, hogy kicsit élvezzük is a játékot

Ez a nap is eljött. Papp Nikolettát korábban egyetlen válogatott mérkőzésen sem választották meg a mezőny legjobb játékosának. A Paraguay elleni 35-12-es diadal után ez is megtörtént. Az érintett így értékelt: – A mérkőzés elején kicsit kapkodtunk, majd a szünetben megbeszéltük, hogy kicsit élvezzük is a játékot, és azt is, hogy 15 gólnál nem szeretnénk többet kapni. Próbáltunk figyelni, hogy lehetőleg sérülés nélkül fejezzük be a találkozót.

Schatzl Nadine (jobbra) öt gólt szerzett Fotó: MKSZ/Kovacs Aniko

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány azt kapta, amit a mérkőzés előtt várt: – Lezártuk a területeket az ellenfél alacsonyabb játékosai előtt. Hála Istennek, minden játékosunk jobban van, a könnyebb sérüléseket nem kell komolyan vennünk, Lukács, Schatzl és Márton is bevethető esz a következő mérkőzésen A 23 gólos győzelmünk? Örülök neki, kihasználtuk az ellenfelünk hibáit. A védekezésben koncentráltak voltak a lányok, hozzáteszem, az ellenfélnek nehezebb védekezni, ha több poszton is jól tudunk játszani - mondta a kapitány.

Mindkét vb-újonc, Juhász Gréta és Simon Petra is góllal mutatkozott be élete első felnőtt vb-jén. Mindkét játékos elégedetten értékelt. Juhász kiemelte, hogy jó érzés volt átesni a tűzkeresztségen. – Minden percet ki akartunk használni abból, amit a pályán töltünk - mondta az átlövő.

Simon Petra a csapategységet emelte ki: Jó érzés ennek a csapatnak a részese lenni. Még álomszerű, hogy itt vagyunk. Jó mérkőzést játszottunk, ugyan kicsit álmoskásan kezdtünk, de utána megtaláltuk a játékunkat.

Borítókép: Papp Nikoletta (Fotó: MKSZ/Kovács Anikó)