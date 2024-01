Az edző üvöltözött a rivális kollégával, másnapra kirúgták + videó

Véget ért az NFL alapszakasza, az utolsó fordulóban biztosította be a rájátszásba jutását a Buffalo Bills, a Houston Texans, a Pittsburgh Steelers, a Tampa Bay Buccaneers és a Green Bay Packers is. Pályára lépése előtt még az Atlanta Falcons és a New Orleans Saints is bizakodhatott, ám egymás elleni meccsük végül mindkét csapat számára az idény végét jelentette. Arthur Smith, az Atlanta Falcons vezetőedzője a meccs végén a szokásos kézfogás helyett leüvöltötte kollégája, Dennis Allen fejét, a New Orleans Saints edzője később a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy jogos volt Smith felháborodása. Az Atlanta edzőjét néhány órával a balhé után kirúgták.

A Green Bay Packers győzelmével lett biztos, hogy az Atlanta Falcons mellett a New Orleans Saintsnek is a botrányos végjátékkal zárult az idény. Fotó: Getty Images/AFP/Patrick McDermott

Az Atlanta és a New Orleans a félidőig fej fej mellett haladt, 17-17 volt az állás, ezt követően viszont már csak a Saints szerzett pontokat, s végül 48-17-re kiütötte csoportriválisát.

Miért kelt ki magából az Atlanta Falcons edzője?

Arthur Smith nyilván az eredmény miatt is frusztrált lehetett, amely hivatalosan is csapata idényének végét jelentette, ám nem a vereség, hanem az utolsó touchdown váltotta ki a haragját. A Saints a biztos győzelem tudatában az ilyenkor megszokott győzelmi formációban, térdeléshez állt fel, aztán az íratlan szabályok ellen vétve mégis bevitte a labdát az ellenfél célterületére.

Ez már sok volt az Atlanta Falcons edzőjének. Utólag kiderült, rossz emberrel veszekedett, Allen térdelést kért a játékosaitól, de ők szerették volna, ha a futó, Jamaal Williams nem touchdown nélkül zárja az idényt.

Smith talán már azt is sejtette, ami az alapszakasz utáni első napon, az úgynevezett fekete hétfőn hajnali 0 óra 1 perckor hivatalossá vált: ez volt az utolsó nyilvános jelenete az Atlanta edzőjeként. Arthur Smith három idényen át irányította a csapatot, a Falcons mindegyikben 7-10-es mérleget ért el, azaz egyszer sem jutott be a rájátszásba.

Ha a legszebb öröm valóban a káröröm, akkor Arthur Smith mégsem lehet boldogtalan: a Saints a győzelme ellenére szintén befejezte az idényt, mivel a Tampa Bay Buccaneers és a Green Bay Packers is megnyerte a maga találkozóját, így ez a két csapat szerezte meg a nemzeti főcsoport még kiadó két rájátszáshelyét.

Melyik csapatok versenyeznek a Super Bowl-részvételért?

Az előttünk álló hétvégén elkezdődik az NFL 2023-as idényének rájátszása, amely február 11-én (magyar idő szerint 12-én, hajnalban) zárul, a Super Bowl házigazdája idén Las Vegas lesz.