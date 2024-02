Nemzetek Ligája: a botrány miatt módosult a helyszín

Mindemellett a Nemzetek Ligája szépen lassan önmagában is megbecsült sorozattá válik. Számunkra már a második kiírás is szép sikert hozott, amikor Oroszország, Szerbia és Törökország megelőzésével Marco Rossi csapata feljutott az A divízióba. Igazán azonban a harmadik kiírás kedveltette meg velünk a Nemzetek Ligáját, amelynek számunkra csúcspontja volt az idegenbeli 4-0-s magyar győzelem Anglia ellen.

A magyar válogatott végül az olaszok mögött, de a németek és az angolok előtt a halálcsoport második helyén zárt, az angolok pedig szégyenszemre idén a B divízióban szerepelnek majd.

Eddig az A divízió csoportgyőztesei vehettek részt a négyes döntőben, ahol trófeát is osztottak. A Nemzetek Ligája eddigi győztesei időrendben: Portugália, Franciaország, Spanyolország.

Hogyan alakul át a Nemzetek Ligája?

A 2024/25-ös kiírásra változik a lebonyolítás. Az A divízióban a csoportkör után 2025 tavaszán oda-visszavágós negyeddöntőt rendeznek, ezeknek a győztesei jutnak be a jövő nyári négyes döntőbe. A csoport utolsó helye továbbra is kiesést ér, de a csoportharmadikok is alászállhatnak a B ligába, nekik egy onnan csoportmásodikként érkező válogatott ellen, osztályozón kell megvédeniük elit divíziós státusukat.