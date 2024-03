A Diósgyőr magának és a Ferencvárosnak is tett egy szívességet

Könyves Norbert, a Paks csatára ragaszkodik a hagyományokhoz a Diósgyőr ellen. A két csapat a harmadik meccsét játszotta ebben a bajnokságban, és a támadó mindhármon gólt szerzett, ezúttal már a 2. percben eredményes volt, Szabó János indításával lépett ki, lerázta az őrzőjét, majd 13 méterről a hálóba lőtt – 0-1.

A DVTK a szerb Vladimir Radenkovics érkezése óta még nem kapott ki, a bajnokságban két győzelem és egy döntetlen a mérlege vele, ráadásul közben a Magyar Kupában is továbbjutott a ZTE ellen. A Paks a legutóbb csak döntetlenre végzett Debrecenben, ezzel lecsúszott a második helyre, amely nincs ugyan komolyabb veszélyben, de a csapatot ismerve nyilván győzni érkezett Miskolcra, és Könyves gólja is ezt bizonyította.

Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport

A Diósgyőrt rövid időre megzavarta a gyors hátrány, ám hamarosan szép támadásokat vezetett, majd a 19. percben ki is egyenlített egy közvetett szabadrúgásból: Vancas talppal Jurek elé gurította a labdát, ő pedig ballal, 18 méterről a jobb kapufa tövét találta el, ahonnan a labda a hálóba vágódott – 1-1. A fordulás után is többet tett a gólért a DVTK, amit a 72. percben siker koronázott: Pernambuco beadását a középen egyedül felejtett Klimovics a hálóba fejelte – 2-1. A hosszabbításban két nagy lehetősége is volt a Paksnak az egyenlítésre, de maradt a 2-1, ami azt jelenti, hogy a Ferencváros mindenféleképpen az első helyen marad a forduló végén, függetlenül a saját meccsének az eredményétől.

NB I, 25. forduló

Szombat Újpest–Mezőkövesd 2-2 (0-0), Szusza Ferenc Stadion, 4383 néző, jv.: Andó-Szabó. Gólszerző: Ljujics (11-esből 84.), Csoboth (86.), illetve Cseke (51.), Karnyicki (93.) Diósgyőr–Paks 2-1 (1-1), Diósgyőr, DVTK Stadion, 5587 néző, jv.: Erdős. Gólszerző: Jurek (19.), Klimovics (72.), illetve Könyves (2.) Kecskemét–Fehérvár FC 17.45 (M4 Sport+) Vasárnap Debrecen–Zalaegerszeg 12.30 (M4 Sport) Ferencváros–Puskás Akadémia 14.45 (M4 Sport) MTK–Kisvárda 17.30 (M4 Sport)

Borítókép: A diósgyőriek kétszer is ünnepelhettek gólt (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.