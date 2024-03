A Liu fivérek kínai színekben is a világ tetejére értek

Az 1000 méteres távon a nőknél fél körrel a vége előtt összerúgott a belga Hanne Desmet és a holland Suzanne Schulting, amelynek nyomán utóbbi mellett az ötfős mezőny másik két tagja is elesett. Desmet és a sportág élő legendája, a pekingi olimpia után visszatért olasz Arianna Fontana hiába ért célba, újraindították a futamot, a szám Európa-bajnokát, Desmetet pedig kizárták. Bár négyen odaálltak a starthoz, de a hazaiak kedvence, Schulting megsérült a bukásban, így hamar kiszállt a közönség tapsvihara közepette. Az aranyérmet az amerikai Kristen Santos-Griswold szerezte meg, aki az előző két egyéni számban is dobogós volt, azonban győznie nem sikerült.

A férfiaknál az okozott drámai pillanatokat, hogy a finálé két dél-koreai szereplője éppen egymást lökte ki, így a kanadai William Dandjinou és a tavaly 500 méteren győztes olasz Pietro Sighel csatázott az aranyért, előbbi mindössze 21 ezreddel diadalmaskodott.

A magyar színekben kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok Liu Shaoang a vegyes váltó tagjaként megszerezte első vb-aranyát kínaiként úgy, hogy a hazai váltó egyik legjobbja, az olimpiai és hatszoros világbajnok Xandra Velzeboer az élen korcsolyázva elesett. A szintén olimpiai és világbajnok Liu Shaolin Sándor aztán a kínai férfi váltó címvédésével ért a csúcsra ismét az öccsével együtt. A hollandok pedig – Schulting nélkül is – a női váltó címvédésével vigasztalódtak, így valóságos hangrobbanás volt a színültig megtelt Ahoy Arénában a tízezernél is több szurkolónak köszönhetően.

Kónya a negyeddöntőben búcsúzott

Kónya Zsófia 1000 méteren a reményfutamokból küzdötte magát a negyeddöntőbe, ahol öt riválissal harcolt a két biztos továbbjutó helyért. A vegyes váltóval olimpiai bronzérmes magyar versenyző hiába futott már háromszor a délelőtt folyamán, nemcsak utazott a mezőnyben, hanem küzdött a minél jobb pozícióért, és egyre feljebb tört. Féltávnál már harmadikként haladt, de fél körrel a vége előtt az egyenesben kínai ellenfele visszaelőzte, így Kónya negyedikként haladt át a célvonalon.

– Kettős érzéseim vannak, mert megint közel voltam a továbbjutáshoz, nagyon pici hiányzott, hogy meglegyen a legjobb tíz, ami a célom volt. Az vigasztal kicsit, hogy a kínai ideje sem volt elég az elődöntőhöz, de a harmadik hely akkor is jobban esett volna. Keserédes ez a vb, mert nagyon jól ment a versenyzés ötszázon és most ezren is, illetve a váltóban is benne volt a jobb eredmény. De majd jövőre! – értékelt Kónya, aki az MTI érdeklődésére úgy fogalmazott, örül, ha kívülről is látszik, hogy bátran mernek versenyezni.

Szerinte ez a vagány hozzáállás annak tudható be, hogy Nicholas Gooch és a magyar váltóval olimpiai bajnok Knoch Viktor remek edzéstervet rakott össze megfelelő regenerációs idővel, így a női csapat tagjai nagyszerű formában érkeznek a versenyekre.

A női váltó sárga lapos kizárást kapott

A Kónya Zsófia, Somodi Maja, Bácskai Sára Luca összeállítású magyar stafétának a kínai, az olasz és a japán négyessel kellett megküzdenie. A futam már az elején káoszba torkollott, amikor a leváltott japán ember miatt nemcsak az ázsiai, hanem a magyar és az olasz csapat is elesett, csupán az élen korcsolyázó kínaiak maradtak talpon. Hamarosan így külön verseny alakult ki a futam második helyéért az olasz és a magyar kvartett között.

A hajrához közeledve Bácskai Sára Luca a szabályoknak megfelelően elengedte a körelőnyben lévő kínai csapatot, így az olaszok megléptek. Csakhogy az 1500 méteren junior világbajnok Somodi Maja visszaelőzte az ázsiaiakat, majd nem engedte el riválisát, ezért a kínai váltó is elesett, amely azonban így is elsőként haladt át a célvonalon. A zsűri a japánokat egyszerű futamkizárással büntette a 3000 méteres táv elején történt bukásokért, viszont a körhátrányban elkövetett szabálytalanság annyira súlyosnak minősül, hogy sárga lapos kizárást vont maga után, ami azt jelenti, hogy a magyarokat nemcsak a futam, hanem az egész mezőny végére sorolták.

– Nem tudtam, hogy a kínaiak körelőnyben vannak, én azt hittem, mindenki elesett. Az a tanulság, hogy jobban kell figyelni – mondta az MTI-nek könnyeivel küzdve a 19 éves gyorskorcsolyázó.

Társai saját bevallásuk szerint tudták, hogy Kína körelőnyben halad az élen, mert hallották az edzőiket, de hozzátették, hatalmas káosz volt a futamon belül, mindenki teljesen máshol váltott, így a köröket is nehéz volt számolni.

– Én el is engedtem a kínaiakat, de a zűrzavart jól mutatja, hogy amikor Maja előzött, hirtelen elbizonytalanodtam, helyesen tettem-e – fogalmazott Bácskai.

Az idény eddigi részét vírusos megbetegedése miatt teljesen kihagyó Jászapáti Petra szerint az lehet a tanulság, hogy az ötödik, szintén a palánk mellett kiabáló tartalékemberre is érdemes jobban figyelni. Hozzátette, inkább most történjen ilyen, mint az olimpián, vagy éppen a világkupákon, ahol az ilyen hátrasorolás súlyos pontvesztéssel járna.

Férfi 1000 m, világbajnok:

William Dandjinou (Kanada) 1:25.534 perc

2. Pietro Sighel (Olaszország) 1:25.555

3. Luca Spechenhauser (Olaszország) 1:26.026

...24. Jászapáti Péter

...56. Bontovics Balázs férfi 5000 m-es váltó, világbajnok:

Kína (Lin Hsziao-csün, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Szun Long) 7:18.468 perc

2. Koreai Köztársaság (Hvang Tehon, Kim Kunvu, Li Dzsongmin, Szeo Jira) 7:18.641

3. Lengyelország (Lukasz Kuczynski, Michal Niewinski, Felix Pigeon, Diane Sellier) 7:19.103 női 1000 m, világbajnok:

Kristen Santos-Griswold (Egyesült Államok) 1:42.717 perc

2. Kim Gilli (Koreai Köztársaság) 1:43.049

3. Arianna Fontana (Olaszország) 1:43.074

...14. Kónya Zsófia

...41. Somodi Maja női 3000 m-es váltó, világbajnok:

Hollandia (Selma Poutsma, Yara van Kerkhof, Michelle Velzeboer, Xandra Velzeboer) 4:07.788 perc

2. Egyesült Államok (Eunice Lee, Julie Letai, Kristen Santos-Griswold, Corinne Stoddard) 4:08.061

3. Kanada (Danae Blais, Kim Boutin, Rikki Doak, Renee Marie Steenge) 4:12.675

...12. Magyarország (Bácskai Sára Luca, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Somodi Maja, Sziliczei-Német Rebeka) 2000 m-es vegyes váltó, világbajnok:

Kína (Fan Ko-hszin, Kung Li, Lin Hsziao-csün, Liu Shaoang) 2:37.697 perc

2. Olaszország (Chiara Betti, Andrea Cassinelli, Arianna Sighel, Pietro Sighel) 2:37.747

3. Egyesült Államok (Andrew Heo, Marcus Howard, Kristen Santos-Griswold, Corinne Stoddard) 2:39.369

...11. Magyarország (Bácskai Sára Luca, Jászapáti Petra, Jászapáti Péter, Tiborcz Dániel)

Borítókép: Liu Shaolin Sándor (Fotó: AFP/ANP/Koen van Weel)