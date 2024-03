Kiütve hosszú lehet az út haza Debrecenből Zalaegerszegre + videó

Manapság a Debrecen nem arról híres, hogy sok góllal kitömné az ellenfeleit, most azonban, az NB I 25. fordulójában már a szünetig kiütötte a Zalaegerszeget. Hamar vezetéshez jutott, ez kellő önbizalmat adott, és egymás után vezette a támadásait, a vendégek szinte a felezővonalat is alig lépték át. Bárány Donát zavaró repülése is kellett ahhoz, hogy Vajda Botond beadásából a labda érintés nélkül a hálóban kössön ki, később a fiatal csatár kétszer is betalált, közben pedig tizenegyesből volt eredményes. Közvetlenül a szünet után a ZTE szépített Németh Dániel révén, de ez semmit sem számított, a Lokinak erre is volt válasza.

Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

A Zalaegerszeg már ötven kapott gólnál tart, és még nem nyugodhat meg a kiesés elleni harcot tekintve, a Debrecen pedig ezzel a győzelemmel megerősítette a helyét a középmezőny elején.

NB I, 25. forduló

Szombat Újpest–Mezőkövesd 2-2 (0-0), Szusza Ferenc Stadion, 4383 néző, jv.: Andó-Szabó. Gólszerzők: Ljujics (11-esből 84.), Csoboth (86.), illetve Cseke (51.), Karnyicki (93.) Diósgyőr–Paks 2-1 (1-1), Diósgyőr, DVTK Stadion, 5587 néző, jv.: Erdős. Gólszerzők: Jurek (19.), Klimovics (72.), illetve Könyves (2.) Kecskemét–Fehérvár FC 0-1 (0-1), Kecskemét, 1825 néző, jv.: Vad II. Gólszerző: Christensen (33.) Vasárnap Debrecen–Zalaegerszeg 5-1 (4-0), Nagyerdei Stadion, 2418 néző, jv.: Antal P. Gólszerzők: Ojediran (4.), Vajda B. (25.), Dzsudzsák (11-esből 33.), Bárány (38., 71.), illetve Németh D. (49.) Ferencváros–Puskás Akadémia 14.45 (M4 Sport) MTK–Kisvárda 17.30 (M4 Sport)

Borítókép: Ötször ünnepelhettek gólt a debreceniek (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)

