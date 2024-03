Gond nélkül nyert a Fradi húsvétvasárnap, eldőlni látszik a bajnoki versenyfutás + videó

A bajnoki címvédő Ferencváros annak tudatában léphetett pályára vasárnap délután, az OTP Bank Liga 26. fordulójának zárómeccsén, hogy legfőbb üldözője, a Paks korábban kikapott, így tovább növelheti kétpontos előnyét az élen. A Fradi kezdőcsapatából ezúttal hiányzott a magyar válogatott kapuját kedden, Koszovó ellen védő illetve a csatár, Varga Barnabás is. Csatárként Kenan Kodro kezdett, mivel a fegyelmi ügye miatt átmenetileg kegyvesztett Alekszandar Pesics továbbra sem tagja az FTC keretének.

Komoly védelmi hiba előzte meg a Fradi gólját

Rögtön a kapujához szegezte a bajnokcsapat az eddig gyűjtött húsz0 pontjával sereghajtó, a bennmaradás szempontjából egyre reménytelenebb helyzetben lévő Mezőkövesdet, ám az első nagy helyzet a 15. perc eseménye volt, akkor Marquinhos passza után Kristoffer Zachariassen lőtte a kapufára a labdát. Később Eldar Civic beívelését követően fejelt Zachariassen, ám akkor védett a mezőkövesdiek kapusa, Riccardo Piscitelli. Később a Mezőkövesd előtt is adódott lehetőség, ám gólt a vendéggárda szerzett: a 38. percben Stjepan Loncar találta magát gólhelyzetben egy kapitális védelmi hiba után, majd lőtt a kapuba. Ezzel kialakult a játékrész 1-0-s végeredménye.

Nem volt esély a fordításra

A második félidő elején másodszor is megvillant Stjepan Loncar, megszerezve csapata és önmaga második találatát is (0-2). A bosnyák futballista 16 méterről lőtt laposan a kapuba.

A 68. percben Loncar az előkészítésben is jeleskedett, szélről érkező beadása után Marquinhos fejelt a kapufára. Csereként beállt még Varga Barnabás és Pászka Lóránd is, a mellőzött hátvéd tétmeccsen ezt megelőzően 2023. december 17-én kapott lehetőséget. Szintén hosszú kihagyás után tért vissza Adama Traoré is, a mali támadó sérülés miatt tavaly novemberben játszott legutóbb. A három pont sorsa ekkor már nem volt kérdés, inkább csak az, hogy megússza-e két kapott góllal a szezon végén valószínűleg kieső Mezőkövesd – noha Pisticelli kapus többször is védett, ez nem sikerült, a 85. percben ugyanis Varga Barnabás is beköszönt, kialakítva a 3-0-s végeredményt.

Győzelmével a Ferencváros öt pontra növelte előnyét a tabella második helyén álló Paks előtt, de a bajnokcsapat egy elmaradt meccset még április 10-én pótol majd a Diósgyőr ellen. Még ezt megelőzően eldőlhet minden, mivel a liga jövő hétvégi fordulójában FTC–Paks-meccset rendeznek a Groupama Arénában.

Hirdetés: ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.