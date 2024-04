Kiállt a mellőzött Botka Endre mellett a Fradi korábbi védője

Amint arról beszámoltunk, a Ferencváros vendégként könnyedén győzte le 3-0-ra a Mezőkövesdet az OTP Bank Liga 26. fordulójának zárómeccsén húsvétvasárnap, ezzel kihasználta a Paks vereségét, és úgy is 5 pontra növelte előnyét a pontversenyben, hogy egy meccsel kevesebbet játszott riválisánál. A találkozót a kispadon ülte végig az aktuális idényben többször is sérült, így legutóbb már a válogatott keretéből is kimaradt Botka Endre, akinek mellőzöttsége megihlette a Fradi korábbi labdarúgóját, a zöld-fehérben 203-szor szerepelt Hrutka Jánost.

Fotó: Mirkó István

„Ebben a szituációban kell a segítő jobb”

– több, mint hét éve került a IX. kerületbe. Az öt bajnoki cím mellett két kupagyőzelem részese is lehetett zöld-fehérben, 212 mérkőzésen játszott a rekordbajnok színeiben. Amennyiben a műszerek nem azt mutatják, hogy harmincszázalékos erőállapotban van és a sípcsontjáról sem pattan minden második labda kapujába, akkor Botkának játszani kell. Alanyi jogon is megilletnék a percek a rutinos hátvédet, de egy olyan szituációban, amikor ezen múlik (talán az utolsó) Eb-szereplésének lehetősége, akkor ez mindenki érdeke – írta vasárnap esti Facebook-posztjában Hrutka János, aki 1993 és 2002 között szolgálta a zöld-fehéreket. – A Ferencváros példát mutat, nem csak két labdarúgója képviseli a klubot a kontinenstornán, célt ad a fiatalabb magyar játékosoknak - ide lehet eljutni, segítünk, ha baj van, és nem utolsó sorban pénzt is kap a tornán játszó futballistái után. Botka pedig tett már le annyit az asztalra, hogy egy ilyen szituációban ne legyen kérdés a szerepeltetése, szálkás a feneke a kispadon izgulástól. Imádunk és elismerünk minden posztrivális hazánkba érkezőt, de ebben a szituációban kell a segítő jobb, kellenek a Ferencvárost képviselők Németországban. Pláne öt pont előnnyel és mínusz egy mérkőzéssel a zsebben. Gratuláció a sorozatban hatodikhoz, hajrá „Endi”, hajrá magyarok, boldog húsvétot mindenkinek!

Kevés játéklehetőség

A hatszoros magyar bajnok Botka Endre eddig öt bajnoki címet és két Magyar Kupát nyert a Ferencvárossal. Korábban rendszeresen tagja volt a magyar válogatottnak is, amelyben mostanáig 25-ször szerepelhetett, a márciusi felkészülési találkozókra viszont nem kapott meghívót a szövetségi kapitánytól, Marco Rossitól. Botka tavaly nyáron és a tavaszi idény elején is sérült volt, helyét a védelem jobb oldalán egyre inkább átvette a szezon kezdetén érkezett Cebrail Makreckis. Botka 26 NB I-es fordulóból csupán 13-szor lépett pályára, de teljes 90 percet csak kétszer játszott.

