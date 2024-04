Ilyés Ferenc is tudja, micsoda lehetőség előtt áll a női válogatott

Kocsis Máté: Hittünk benne Az MKSZ korábbi elnöke is nyilatkozott a női válogatott olimpiai részvételének kivívása után. – Történelmet írt a magyar kézilabdázás azzal, hogy mindkét csapatunk kint van az olimpián, és vitathatatlanul újra része a világelitnek, magyarként büszkeség, az MKSZ-nek, azaz a szövetségnek elégtétel mindez. Sokan nem hittek abban, hogy ez sikerülhet, de mi is sokan voltunk, akik hittek abban, hogy igen. Olyan álom vált valóra, ami csak ritkán adatik meg egy életben, felejthetetlen élmény, ami most történik – mondta Kocsis Máté.